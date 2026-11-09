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VW substitui 75% da base eletrônica europeia por arquitetura chinesa para cortar custos de P&D

Carros

Thomas Schäfer, diretor-geral do Volkswagen, propôs uma reestruturação estratégica que envolve a substituição de até 75% das bases tecnológicas eletrônicas dos modelos europeus do grupo pela arquitetura CEA (China Electronic Architecture), desenvolvida em conjunto com a Xpeng. A medida busca contornar os custos de desenvolvimento e os atrasos operacionais da plataforma SSP (Scalable Systems Platform), cuja criação foi comprometida por dificuldades na colaboração com a Rivian. Em um cenário onde o grupo registrou prejuízo de 5,822 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2026, a adoção da CEA representa uma transferência de risco financeiro e operacional: o custo fixo de P&D proprietário é substituído por uma despesa de licenciamento ou adaptação de um sistema já validado no mercado chinês, reduzindo a exposição a falhas de engenharia de software que, até o momento, não geraram retorno comercial.

Volkswagen
Photo: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Volkswagen

Estrutura financeira e restrições operacionais

O déficit de 5,822 bilhões de euros impôs uma redefinição da estrutura de custos variáveis e fixos do grupo. A gestão adotou medidas para reduzir a complexidade do portfólio, que é um dos principais fatores de pressão sobre a margem de lucro em montadoras de escala. A redução de 50% na gama de modelos e o corte de 75% nas opções de configuração (trims) funcionam como mecanismos para aumentar a economia de escala por unidade vendida, simplificando a cadeia de suprimentos e o estoque. A suspensão do desenvolvimento do próximo Volkswagen Golf na plataforma SSP elimina um passivo futuro significativo: o compromisso com a produção em massa de um veículo baseado em uma tecnologia que, segundo a fonte, encontra-se estagnada. Ao descontinuar esse investimento, a empresa converte capital de giro anteriormente alocado para I&D em caixa disponível para estabilizar as operações imediatas.

Distribuição de risco e dependência tecnológica

A arquitetura CEA funciona como a "sistema nervoso" do veículo (software, controladores e sistemas de gestão), separada da "plataforma" (chassi e componentes mecânicos). A decisão de Schäfer altera a estrutura de ativos intangíveis do grupo europeu. Ao adotar a CEA, o Volkswagen transfere parte do risco de inovação tecnológica para a Xpeng e o mercado chinês, que já validou a solução. Isso reduz o risco residual de falha técnica no lançamento dos próximos modelos europeus, mas introduz uma nova exposição à dependência de um parceiro estrangeiro para o núcleo de software. Para os consumidores e a estrutura de custos da "nucleus group" (Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra), o impacto se traduz em uma potencial redução do custo unitário de produção, o que pode sustentar preços competitivos sem exigir margens maiores por unidade, desde que a adaptação da CEA ao mercado europeu se confirme como mais barata que a manutenção do projeto SSP. A iniciativa, ainda não confirmada oficialmente, sinaliza uma priorização da estabilidade de fluxo de caixa e da redução de despesas operacionais em detrimento da autonomia tecnológica plena no desenvolvimento de plataformas digitais de veículos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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