Audi A2 e-tron: eficiência de corrente substitui a corrida pela capacidade de bateria

Audi apresenta o novo A2 e-tron não como uma corrida pela maior capacidade de bateria, mas como uma otimização da eficiência da corrente elétrica em cada ponto do sistema de tração. O objetivo é reduzir as perdas energéticas entre a célula química e a roda, um fator crítico para a viabilidade econômica e o alcance real dos veículos elétricos de massa.

Photo: commons.wikimedia.org by Autoviva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Audi A2 e-tron

Na configuração de 140 kW (aproximadamente 190 cv), equipada com o pacote de eficiência, o consumo declarado no ciclo WLTP atinge 12,8 kWh/100 km. Para referência, a faixa média de consumo do modelo situa-se entre 12,8 e 15,6 kWh/100 km. Essa redução direta na demanda de energia por quilômetro estende a autonomia disponível por carga, mitigando a dependência da infraestrutura de recarga sem necessariamente aumentar o peso do veículo.

Eletrônica de potência e inversores SiC

O núcleo dessa mudança técnica reside no inversor, que utiliza transistores de carbeto de silício (SiC) em substituição à eletrônica de silício convencional. A principal vantagem física do SiC é a menor dissipação de calor durante a operação, o que permite que a eficiência da conversão de potência exceda 97%. Menos energia é perdida como calor parasita, e mais é entregue ao motor para movimento.

Além da hardware, o software gerencia adaptativamente a frequência de comutação dos transistores. Essa modulação dinâmica é crucial para manter a eficiência em diferentes regimes de carga, particularmente em velocidades médias de estrada e condições urbanas. Outro aspecto operacional relevante é a capacidade do sistema de manter a potência máxima do motor mesmo com níveis baixos de estado de carga da bateria, preservando a dinâmica e a segurança do veículo.

Arquitetura do motor e eficiência mecânica

As perdas elétricas dentro do motor síncrono foram atacadas pela reengenharia do núcleo do rotor. A redução de 30% na espessura do circuito magnético diminui as perdas por histerese e correntes de Foucault. A alteração do enrolamento do estator de configuração em "estrela" para "triângulo" melhora a eficiência nas cargas parciais, que constituem a maior parte do uso real de um veículo rodoviário.

A transmissão também foi refinada. O processamento de alta precisão dos dentes do engrenamento reduziu o atrito interno, permitindo o uso de fluidos lubrificantes de viscosidade extremamente baixa. Em um veículo elétrico, onde não há o ruído de fundo de um motor a combustão, o controle de vibrações e ruídos do sistema elétrico e de transmissão torna-se um componente direto da experiência do usuário, tratado aqui através de harmônicos ativos e geometria segmentada do rotor.

Variantes de potência e implicações de mercado

O Audi A2 e-tron será oferecido em três níveis de desempenho, refletindo diferentes relações de transmissão para otimizar o torque em faixas específicas de rotação:

Potência (kW / cv) Torque (N·m) Razão de transmissão 125 / 170 310 10,21:1 140 / 190 310 10,21:1 170 / 231 350 11,53:1

A estratégia da Audi sinaliza uma maturação técnica na indústria: em vez de dimensionar veículos exclusivamente pela energia armazenada — o que implica maior peso, custo de materiais e impacto ambiental na mineração -, o foco desloca-se para a eficiência do despacho e da conversão de energia. Isso transforma o elétrico de um produto limitado pela densidade energética da bateria para um sistema onde a gestão eficiente da carga e da geração instantânea de torque define a competitividade.