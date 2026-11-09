Pathfinder 2010 a 2015 mantém motores diesel com até 400 mil km de durabilidade

Para quem busca um SUV robusto de plataforma em chassi (frame-on-body) com até 250 mil quilômetros rodados, no orçamento de R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões, o Nissan Pathfinder de terceira geração surge como uma opção de destaque. Com 4.813 mm de comprimento, 228 mm de altura livre do solo e porta-malas de 515 litros, o modelo ocupa um nicho específico: a prática utilidade total de tração, onde se pode adquirir uma base de durabilidade por um preço razoável, desde que o comprador esteja disposto a assumir riscos operacionais específicos.

Photo: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan Pathfinder

O principal valor da proposta reside nos motores diesel consolidados e na confiabilidade estrutural do chassi. Após 2010, a linha manteve apenas dois blocos: o 2.5 (190 cv) e o 3.0 (231 cv). Avaliações técnicas indicam que ambos os propulsores possuem capacidade de vida útil entre 350 mil e 400 mil quilômetros. Contudo, essa margem de segurança não é apenas uma promessa de quilometragem, mas uma exigência de manutenção rigorosa e constante.

Custo de posse e pontos críticos

A decisão de compra deve ser pautada menos pelo preço de aquisição e mais pelos gastos futuros. O motor 3.0 exige atenção especial: o sistema EGR tende a entupir mais rapidamente, e a corrente do comando de válvulas apresenta desgaste perceptível a cada 100 mil quilômetros. Há ainda o risco do giro de coxins (bushings), uma falha que transforma um reparo simples em uma operação de alto custo. O bloco 2.5, por sua vez, pode vir equipado com câmbio manual, que, embora durável, sofre com a fragilidade da embreagem.

As transmissões automáticas da Jatco, tanto a de cinco marchas (JR507E) quanto a de sete (JR711E), demonstram maior confiabilidade, suportando 300 mil a 350 mil quilômetros, desde que haja troca regular de óleo de qualidade. A suspensão, apesar da robustez do chassi, possui pontos vulneráveis: as bieletas dianteiras e traseiras costumam falhar após 50 mil quilômetros, e os rolamentos das rodas frequentemente apresentaram desgaste prematuro.

Elétrica e estado do chassi

O fator mais imprevisível são os sistemas elétricos. Com o envelhecimento do veículo, aumenta a frequência de falhas nos sensores do ABS, do nível de combustível, nos acionamentos dos bancos e da porta traseira, além da central multimídia e das câmeras. Esses componentes são difíceis de diagnosticar previamente, e suas substituições costumam surpresas financeiras negativas.

Um limitador adicional são as queixas sobre corrosão precoce. Para um carro com idade entre 12 e 15 anos, a inspeção da lataria é um critério de seleção inegociável. Se a estrutura estiver em bom estado e o conjunto motor-câmbio não exigir intervenção capital, o Pathfinder permanece como um dos poucos veículos 4x4 nesta faixa de preço onde a relação entre custo e reserva técnica real ainda é favorável ao proprietário.