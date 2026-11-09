Motor da Vesta surpreende: força real aparece onde o trânsito mais cobra

A segunda geração do motor 1.8 da Lada Vesta não busca uma revolução no cavalo-vapor, mas sim uma mudança na natureza da entrega de força. O ganho de 10 cv, elevando a potência de 122 para 132 cv, é consequência direta de uma reengenharia focada na elasticidade. O objetivo prático é claro: deslocar o pico de torção para regiões de rotação mais baixas, onde o motor opera na maioria das situações urbanas e de trânsito pesado.

Photo: Own work by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ двигатель Lada Vesta SW Cross

Os dados confirmam que a alteração não está no valor máximo absoluto, que cresceu apenas de 170 para 175 Nm, mas sim na disponibilidade de força onde ela é mais necessária. A 1.000 rpm, o torque subiu de 124 para 130 Nm (+4,8%), e a 2.500 rpm, avançou de 150 para 158 Nm (+5,3%). Isso permite acelerar o veículo sem a necessidade de manter o motor em regimes altos, reduzindo o ruído e o esforço do condutor em manobras frequentes de parada e partida.

Reestruturação física do componente

O aumento da tração não veio de um mero ajuste de software, mas de 37 peças modificadas que alteram a termodinâmica interna. A nova cabeça do cilindro, com câmaras de combustão redesenhadas, trabalha em conjunto com um sistema de admissão cuja geometria foi ajustada para melhor fluxo em baixas rotações. Mudanças nas fases de válvula e nos perfis das árvores de cames redefinem a troca de gases, enquanto a inclusão de bicos de resfriamento dos pistões e uma bomba de óleo mais robusta gerenciam melhor o calor e a lubrificação sob essas novas condições. A arquitetura de distribuição de válvulas continua sendo do tipo sem interferência, preservando a integridade dos pistões em caso de ruptura do correia de comando, um fator crítico para a longevidade mecânica.

Impacto no desempenho e consumo

A eficácia dessa nova curva de torque depende diretamente da transmissão. Na versão com câmbio CVT, a melhora é a mais perceptível, com o 0-100 km/h caindo 1,2 segundos, de 11,6 para 10,4 s. Nas configurações com câmbio manual, o ganho é de 0,6 segundo, reduzindo o tempo de 10,6 para 10,0 s. A velocidade máxima teve um aumento marginal de apenas 2 a 3 km/h, indicando que o foco não é a velocidade de ponta, mas a fluidez.

Em termos de eficiência, o equilíbrio é sutil: no ciclo urbano e misto, o consumo caiu entre 0,1 e 0,5 litros por 100 km, reflexo da menor necessidade de giros altos. Já em trajetos de longa distância com câmbio manual, houve um pequeno aumento de 5,8 para 6,0 l/100 km. A nova proposta da Vesta entrega, portanto, um carro mais preguiçoso em altas rotações, mas muito mais disposto e eficiente em uso cotidiano, trocando picos de potência bruta por uma força mais constante e disponível.

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