Top 10 motores de 2026: revelações e desafios em eletrificação e diesel

A premiação China Heart, fundada em 2015 e comparada a um "Oscar” da construção de motores na indústria chinesa, definiu a lista das dez melhores unidades de potência para 2026. O painel de especialistas avaliou 14 conjuntos de força instalados em veículos destinados, em parte, a mercados de exportação, focando em eficiência, inovação e capacidade real de uso. O resultado reflete a transição da indústria para sistemas híbridos complexos, onde a arquitetura elétrica e a gestão de insumos de combustível determinam a competitividade.

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Arquitetura híbrida e gestão de energia

O segmento de veículos de plug-in híbrido (PHEV) concentrou as principais inovações, demonstrando a capacidade de engenharia em equilibrar potência disponível com a redução de custos operacionais. O sedã premium Hongqi H9 destacou-se por sua arquitetura de 800 volts, que integra uma potência sistêmica de 462 cavalos com um consumo de 5,19 litros a cada 100 km, reduzindo drasticamente o custo de manutenção de um veículo de alto desempenho.

No segmento de utilitários pesados, o Geely Battleship 700 utilizou o motor de 2 litros BHE20-EFZ, desenvolvido em cooperação com a Renault. A configuração atinge 1.129 cavalos de potência combinada, garantindo a capacidade de tração necessária para superar terrenos acidentados e obstáculos aquáticos, um parâmetro crítico para a durabilidade e aplicação em condições extremas.

O minivan Denza D9, da BYD, recebeu reconhecimento pela reorganização física do sistema de escapamento. Ao deslocar componentes para a parte frontal da plataforma, a engenharia liberou espaço para uma bateria de 66,5 kWh, expandindo o alcance em modo puramente elétrico para 401 km. Essa mudança de layout ilustra como a otimização do espaço de instalação dos insumos energéticos amplia a autonomia sem necessidade de baterias maiores.

Expansão para mercados internacionais e diesel especializado

Apesar da eletrificação global, os motores diesel permanecem relevantes para nichos comerciais e exportação, onde a robustez e a economia de combustível são determinantes. O Chery Stockman, o primeiro picape com configuração diesel-elétrica, opera com um consumo de apenas 2 litros a cada 100 km no modo híbrido. A introdução de controle eletrônico no sistema de recirculação de gases aumentou a precisão da operação em 50% em comparação com mecanismos mecânicos anteriores, otimizando o processo de combustão e emissões.

A GWM apresentou o Poer Alpha com um motor diesel de 3 litros e 231 cavalos, projetado especificamente para padrões internacionais, como os da Austrália. O conjunto é otimizado para reduzir vibração e ruído, atendendo às normas ambientais China VI-b com margem técnica para futuras atualizações regulatórias, facilitando a entrada em mercados exigentes.

Integração de tecnologias clássicas e cooperação industrial

O Volkswagen Passat ePro demonstra a evolução de componentes estabelecidos para sistemas híbridos modernos. A adaptação do motor da série EA211, originalmente de 2011, permitiu alcançar um consumo de 4,6 litros a cada 100 km mesmo com a bateria descarregada. Esse caso evidencia a viabilidade de integrar tecnologias de combustão interna comprovadas em novas plataformas elétricas, mantendo a confiabilidade do fornecimento de energia.

Outras unidades finalistas reforçam a tendência de colaboração industrial e eficiência térmica. O Buick GL8 Encasa, fruto da joint venture SAIC-GM, visa o mercado global. O MG 07 DMH registrou um rendimento térmico recorde de 48,1% em motor aspirado. A GAC E8 PHEV, segundo dados preliminares, fornece a base para futuros híbridos da Toyota. Por fim, o Volvo XC70 destaca a arquitetura modular SMA, que aprofunda a cooperação técnica entre Volvo e Geely na construção de sistemas de propulsão unificados.