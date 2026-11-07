Alex Palmeri adquire Chevrolet Corvette Z06 de 2025 considerado perda total em leilão nos EUA

Uma compra avaliada como "total loss" por 70.000 dólares parece, à primeira vista, uma decisão arriscada. O raciocínio de Alex Palmeri, do projeto LegitStreetCars, baseou-se em uma contradição visual que desafiava a etiqueta de prejuízo total. Ao adquirir no leilão um Chevrolet Corvette Z06 de 2025, atingido por um incêndio, Palmeri não viu apenas destroços, mas indícios de uma integridade estrutural preservada sob uma camada de dano aparente.

Photo: Own work by Oleg Yunakov., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Chevrolet Corvette ZR1

O veículo, com a especificação 3LZ e um valor original de 155.000 dólares, apresentou-se com danos superficiais graves: retrovisores derretidos, ausência do teto e um interior bege coberto por fuligem. O ponto de inflexão na avaliação ocorreu ao descobrir um fragmento de tinta branca original exposto sob a película derretida. Essa observação levou à hipótese de que o carro possuía uma película de vinil, que absorveu o impacto térmico principal, poupando a pintura de fábrica.

A cadeia causal entre a falha e o dano

O histórico do carro, com apenas 3.000 milhas percorridas, oferece um marcador técnico crucial. Houve a substituição da tampa do tanque de combustível na marca de 2.600 milhas, seguida da classificação como sinistro de seguro em 4 de julho. Esse detalhe ressoa com um chamado oficial da General Motors para os modelos Z06 (2023-2026) e ZR1 (2025-2026), devido ao risco de ignição durante o abastecimento. A relação entre a peça trocada e o princípio do fogo permanece sob análise técnica.

Na verificação física, o dano revelou-se mais localizado do que o estado de "salvage" sugeriria. O revestimento de couro e o material Alcantara dos bancos, parte de um pacote opcional de 30.000 dólares, estavam apenas sujos por fuligem, sem rachaduras térmicas. No compartimento do motor, o V8 LT6 de 670 cavalos manteve o óleo fresco e filtros limpos, enquanto a fiação da região não sofreu danos.

O desafio real: a arquitetura digital

A complexidade da restauração não reside na mecânica, mas na eletrônica. O sistema de informações opera de forma instável e o diagnóstico revela a perda de comunicação entre vários módulos de controle. Um complicador adicional foi a entrada de água da chuva pela ausência do teto, o que impediu o funcionamento adequado do motor na primeira tentativa de partida.

Há também a questão do histórico de propriedade. O primeiro dono alega que dirigiu o carro apenas 80 milhas antes de devolvê-lo ao revendedor, sem conhecimento do incêndio. A tarefa atual de Palmeri é recuperar a arquitetura digital do veículo, já que sua forma física provou ser significativamente mais preservada do que o status de sinistrado indicava inicialmente.