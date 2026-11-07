Jetour Dashing: proprietários relatam desafios de ergonomia e falhas no software após uso intenso

A experiência de condução de um Jetour Dashing após 25.000 km percorridos em um ano e meio revela a distância entre a atratividade estética de um lançamento e a realidade da propriedade a longo prazo. O relato de um proprietário evidencia que, embora o design seja impactante, a vida com o carro impõe custos invisíveis em termos de ergonomia, conforto e durabilidade.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Серый кроссовер Jetour

A interface digital e o custo da distração

O interior, dominado por uma tela de 15,6 polegadas e a ausência de botões físicos, apresenta-se como um ponto crítico de usabilidade. A centralização de funções essenciais, como o controle climatológico e o aquecimento dos bancos, em menus digitais obriga o condutor a desviar a atenção da via para realizar ajustes simples. Esse arranjo torna-se um risco real no trânsito, especialmente quando somado a instabilidades do software que, em alguns casos, exigem a reinicialização do veículo para destravar a multimídia.

Desempenho mecânico e dinâmica urbana

A transmissão automatizada revela comportamentos distintos conforme o cenário: se na estrada mantém a estabilidade, no ambiente urbano — especialmente em engarrafamentos — manifesta trancos e hesitações. Essas falhas de fluidez são notadas em acelerações rápidas, como saídas de garagens ou mudanças de faixa.

A suspensão, embora sugira um perfil esportivo, falha em equilibrar conforto e eficiência. O sistema transmite irregularidades leves e fissuras do asfalto para a cabine, mas reage com impactos secos diante de buracos maiores. Além disso, em velocidades acima de 120 km/h, a instabilidade em trajetórias marcadas (coléias) exige correções constantes no volante, comprometendo a sensação de segurança em viagens.

Degradação precoce e ruídos internos

O desgaste dos materiais surge como um ponto de atenção antes do esperado para a quilometragem atingida. O acabamento em "piano black" do console central acumula riscos mesmo com cuidado, enquanto o material sintético do banco do motorista apresenta vincos e sinais de ressecamento. A qualidade da montagem também é questionada pelo surgimento de ruídos parasitas (grilos) no painel frontal e no revestimento da porta do condutor.

Isolamento acústico e fadiga

O conforto sonoro é insuficiente para longas distâncias. O ruído proveniente das caixas de roda e o assobio aerodinâmico dos retrovisores tornam-se fatigantes em rodovias. A tentativa de mitigar esse barulho através do sistema de som é limitada pela baixa fidelidade acústica dos alto-falantes originais.

O saldo final indica que o Jetour Dashing priorizou a forma sobre a função. Para o comprador, a lição é clara: o valor de um veículo não reside apenas no visual tecnológico do showroom, mas na viabilidade de sua operação diária, onde a ergonomia e a qualidade dos materiais definem se a compra foi um investimento em praticidade ou apenas em estética.