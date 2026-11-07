Yangwang U9 Xtreme da BYD atinge 503,17 km/h e bate recorde mundial de velocidade

A indústria automobilística chinesa acaba de romper uma barreira simbólica que, por décadas, foi o reduto exclusivo da engenharia europeia. Em um teste realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o superesportivo elétrico Yangwang U9 Xtreme, da BYD, atingiu a marca de 503,17 km/h, estabelecendo um novo recorde mundial de velocidade.

Photo: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Yangwang U9

Mais do que um número impressionante, o resultado marca a primeira vez que um carro de produção ultrapassa a barreira dos 500 km/h. O feito não é um salto isolado, mas a evolução de um processo: em setembro de 2025, o modelo já havia registrado 496,22 km/h em pistas alemãs, consolidando-se como o elétrico mais rápido do planeta. Agora, com a marca de 503 km/h, a BYD move a discussão do campo da "promessa tecnológica" para a realidade factual.

Para alcançar essa velocidade, o U9 Xtreme opera com uma configuração bruta: quatro motores independentes (um para cada roda) que entregam uma potência combinada superior a 3 mil cavalos. O controle individualizado da tração é o que permite que o veículo mantenha a estabilidade dinâmica enquanto corta o ar em velocidades extremas — um desafio que exige soluções rigorosas de gerenciamento térmico e aerodinâmica para evitar que o carro se torne incontrolável.

O teste em Abu Dhabi foi meticulosamente planejado, com o fechamento de dez quilômetros de estrada para garantir a segurança do piloto, o alemão Marc Basseng, e a precisão da medição.

O significado desse recorde vai além do troféu de velocidade. Ele sinaliza a mudança de patamar da BYD e da China no cenário global. A montadora deixou de ser vista apenas como uma gigante da eficiência em larga escala e baterias para provar que consegue dominar a engenharia de ultra-performance. É um movimento estratégico: ao conquistar o topo do segmento de hypercars, a BYD valida a robustez de seus sistemas elétricos, tecnologia que eventualmente escorre para a linha de produção de seus modelos convencionais.

Enquanto expande suas operações globais — incluindo a planta industrial de Camaçari, na Bahia — a BYD utiliza o Yangwang U9 Xtreme como uma vitrine de poder tecnológico. A mensagem é clara: a China não quer apenas liderar o mercado de massa de veículos elétricos, mas também ditar as regras no topo da pirâmide da performance automotiva.