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Ford usará produção chinesa via JMC para lançar picape 20% mais barata que Ranger e conter avanço de marcas da China

Carros

A Ford planeja lançar em 2027 um novo picape de porte médio projetado como uma ferramenta de contenção à expansão de montadoras chinesas nos mercados globais. Segundo Jim Farley, CEO da companhia, o projeto foca na redução drástica de custos: a meta da engenharia é que o custo de materiais do novo modelo seja 20% inferior ao do Ford Ranger atual, baixando a barreira de preço para o consumidor final.

Ford F-350 Super Duty
Photo: commons.wikimedia by deathpallie325, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford F-350 Super Duty

Estrutura produtiva e a parceria com a JMC

Para viabilizar essa redução de custos, a estratégia da Ford baseia-se na utilização de capacidades produtivas já existentes na China. O veículo deve ser desenvolvido em conjunto com a Jiangling Motors (JMC), parceira histórica da marca. A base técnica do picape Yuhu, modelo chinês da JMC, é apontada como o provável chassi do novo projeto.

Essa configuração de produção visa eliminar gargalos de custo através da localização de insumos e logística simplificada, permitindo que a Ford mantenha a escala de entrega necessária para competir com marcas chinesas em mercados emergentes, sem a necessidade de investir do zero em novas linhas de montagem globais.

Posicionamento de mercado e restrições geográficas

O modelo segue a lógica do Ford Maverick nos EUA, priorizando a praticidade e o custo acessível em vez de dimensões excessivas. Enquanto a indústria migra para veículos elétricos de alto custo, a Ford aposta em motores de combustão interna para garantir a viabilidade do veículo em zonas rurais e áreas com infraestrutura limitada, onde a demanda por utilitários robustos e manutenção simples permanece alta.

Apesar do caráter global, o veículo não deve ser destinado ao mercado norte-americano para evitar a canibalização de sua própria linha (Maverick, Ranger e F-150). Para os Estados Unidos, a Ford planeja um projeto distinto de picape acessível a combustão, com produção prevista para 2029 na planta do Tennessee.

Simultaneamente à estratégia de produto, a montadora atua no campo político. Por meio de alianças setoriais, a Ford tem pressionado o governo dos EUA para a proibição total da importação de veículos chineses, alegando riscos de cibersegurança e a necessidade de proteção da indústria doméstica.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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