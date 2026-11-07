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GWM surpreende no México: marca chinesa iguala Honda em satisfação dos donos

Carros

O grupo chinês GWM alcançou um marco significativo no mercado mexicano, equiparando-se à Honda em termos de satisfação do proprietário no segmento de massa. De acordo com o estudo APEAL 2026 da J. D. Power, a marca registrou 917 pontos de 1.000 possíveis, posicionando-se no topo da categoria ao lado de Hyundai (908 pontos) e BYD (907 pontos).

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Photo: commons.wikimedia.org by Governo do Estado de São Paulo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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A realidade do consumo e a percepção de valor

A pesquisa, que consultou 9.344 proprietários de veículos fabricados entre 2023 e 2025, revela um cenário interessante: enquanto a pontuação média geral das marcas no México caiu para 892 pontos (uma queda de 8 pontos em relação ao ano anterior), o desempenho das marcas chinesas subiu 22 pontos. Esse movimento indica que a entrega de valor dessas marcas está crescendo enquanto a satisfação média do mercado retrocede.

Para quem avalia a compra, modelos como o Haval H6, Tank 300 e a picape GWM Poer deixam de ser apenas alternativas baratas para se tornarem escolhas pragmáticas. A estratégia "One GWM", que unifica as linhas Haval, Tank, Ora e Pickup, oferece ao consumidor oito opções de propulsão — do diesel ao elétrico -, combatendo a percepção de risco com entregas concretas em itens como exterior, conforto de acesso e ergonomia.

Custos, tecnologias e a barreira do luxo

A preferência do consumidor mexicano também reflete a busca por eficiência operacional. Veículos híbridos lideram a satisfação emocional com 929 pontos, superando significativamente as opções a diesel (901) e a gasolina (891). Isso sugere que a transição energética, quando aliada à praticidade do híbrido, gera um custo-benefício percebido superior no uso diário.

Entretanto, a ascensão chinesa encontra um teto no segmento premium. Enquanto no mercado de massa a BYD e a GWM desafiam marcas como Volkswagen (895 pontos), no luxo a dominância permanece com Volvo (927 pontos), GMC (919 pontos) e BMW (915 pontos). A diferença entre a média do segmento premium (908 pontos) e a de massa (892 pontos) evidencia que a competitividade chinesa hoje reside na democratização da qualidade e no acesso a tecnologias modernas para o grande público, e não necessariamente na disputa pelo status do luxo extremo.

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Author`s name Petr Ermilin
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