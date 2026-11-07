Diesel com tanque ampliado: autonomia chega a patamares inéditos na Silverado

A atualização do Chevrolet Silverado 2027 não foca em mudanças estruturais de chassi ou carroceria, mas reorganiza a hierarquia de seus motores V8 e refina a interface interna. Todos os propulsores agora operam com a transmissão automática de 10 marchas, com a engenharia da GM priorizando a autonomia e a capacidade de tração.

Photo: commons.wikimedia.org by DestinationFearFan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Chevrolet Silverado 1500

Eficiência diesel e a versatilidade do V8 5,7L

O motor Duramax 3,0 litros (305 cv e 673 Nm) mantém sua base técnica, mas agora conta com um tanque de combustível ampliado para 127 litros. Na prática, essa alteração estende a autonomia para até 1.450 km. O comportamento do motor é caracterizado por um funcionamento silencioso, mitigando as vibrações típicas de diesel e posicionando-se como a escolha pragmática para reboque constante.

Já o V8 de 5,7 litros (402 cv e 584 Nm) atua como a ferramenta de equilíbrio da linha. O dado concreto de sua performance é a capacidade de reboque de 6.199 kg, superando o Ford F-150 por 90 kg. É um conjunto que não busca recordes de aceleração, mas entrega uma resposta previsível e linear, condizente com a função de picape utilitária.

O topo da engenharia: V8 6,6L

O motor L78 V8 de 6,6 litros (481 cv e 680 Nm) é projetado especificamente para suportar cargas pesadas. Diferente dos motores de alta performance da Corvette, este bloco utiliza um curso de pistão mais curto, o que reduz a velocidade interna do motor e aumenta a durabilidade sob estresse prolongado. Embora o volume do motor seja maior, o bloco permanece compacto; o incremento de massa concentra-se no reforço da transmissão e do chassi para suportar o torque, colocando a GM em vantagem numérica frente ao futuro V8 6,4L da Ram.

ZR2: Dinâmica fora de estrada e limitações físicas

Na versão ZR2, a personalidade do veículo se altera. O kit de suspensão elevada e os amortecedores Multimatic DSSV melhoram a performance no barro, mas a remoção dos estribos dificulta a entrada para motoristas de estatura média. O arsenal técnico inclui câmeras de monitoramento de pontos cegos sob o capô, essenciais para trilhas complexas.

O modo "Baja" altera a tração, permitindo que a traseira deslize em superfícies de terra. Quando combinado ao torque do V8 6,6L e pneus de gomos profundos, o veículo consegue romper a aderência e entrar em patinação mesmo com os sistemas de estabilidade ativos, transformando a picape de trabalho em um veículo de performance emocional, reforçado por um escape esportivo.

Interface digital e comportamento em rodovia

Em estradas, a Silverado mantém a suavidade, a ponto de abafar o ruído dos pneus off-road da versão ZR2. Contudo, a tecnologia de condução autônoma Super Cruise apresentou instabilidades em testes reais na rodovia I-10, próximo a Tucson, Arizona. Em um trecho de 16 quilômetros, o sistema realizou manobras imprecisas, aproximando o veículo perigosamente de um motociclista e de guard-rails, disparando alertas intermitentes para que o motorista assumisse o controle.

Internamente, o cockpit equilibra botões físicos e telas. Embora a operação básica seja intuitiva, a arquitetura do menu de navegação é irregular: configurações idênticas aparecem em seções distintas ou ficam ocultas em submenus sem uma lógica de hierarquia clara.