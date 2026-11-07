Ford F-100 com chassi independente e V8 supercharged sob carcaça clássica

O clássico Ford F-100 de 1968, apelidado de "Tricky”, preserva a silhueta do utilitário original, mas esconde uma arquitetura de suspensão e transmissão completamente redesenhada. O projeto, desenvolvido pela Trick Rides, em Yukon, Oklahoma, substitui os componentes mecânicos do modelo vintage por peças modernas focadas em desempenho, mantendo apenas a identidade visual externa. A carroceria, produzida em fibra de carbono pela Brothers Composites, recebeu pintura "Blue Candy” que permite visualizar o tecido do material, criando um contraste entre a estética rústica e a tecnologia aplicada.

Photo: commons.wikimedia.org by Ermell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ford Mustang

A base do veículo é o chassi Roadster Shop RS4, que abandona o eixo rígido tradicional dos caminhões antigos. Na dianteira, a suspensão independente melhora o contato dos pneus com o asfalto em curvas, enquanto o sistema multilink (quatro hastes) na traseira oferece maior controle geométrico do eixo. Para gerenciar a dinâmica, foram instalados amortecedores Fox coilovers e barras estabilizadoras reforçadas, além de uma direção do tipo pinhão e cremalheira, que substitui o sistema de cremalheira e rolamento tradicional, tornando a resposta do volante mais direta. O sistema de freios agora utiliza discos, eliminando os tamborês originais.

O motor é um V8 Coyote com 32 válvulas, dotado de supercharger mecânico, que garante ganhos de potência sem a latência de turbocompressores. A transmissão é uma caixa manual de seis velocidades Tremec, acoplada a um diferencial intereixo Ford derivado do modelo de 9 polegadas. Embora o carro seja apresentado como uma versão tração traseira com capacidade opcional de tração integral, a configuração de demonstração inclui o sistema 4x4. A Trick Rides, conhecida por modificar "pony cars” como o Mustang e o Camaro, aplicou seu conhecimento em motores V8 a este projeto. O valor do veículo não foi divulgado, prática comum em customizações de alto padrão e produção limitada.