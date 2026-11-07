Geely apresenta Emgrand L EM-i com motor 1.5 flex metanol-gasolina na China

Geely apresentou a versão EF do sedã Emgrand L EM-i, também conhecido no mercado chinês como Galaxy Starshine 6. A decisão de engenharia central do projeto foi a criação de um motor atmosférico de 1,5 litro capaz de operar tanto com gasolina quanto com metanol. O objetivo era reduzir drasticamente o custo de manutenção sem sacrificar a confiabilidade do veículo em climas rigorosos, onde o etanol convencional enfrenta dificuldades de vaporização e partida.

Photo: commons.wikimedia.org by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Emgrand

A física do metanol e a resposta técnica

O principal obstáculo para o uso do metanol é sua baixa volatilidade, que torna o acionamento do motor complexo em temperaturas negativas. Para contornar essa limitação física, os engenheiros não se limitaram a trocar o combustível, mas reconfiguraram o sistema de injeção. O motor utiliza injeção direta a 350 bar, pressionando o líquido para transformá-lo em névoa fina rapidamente. Simultaneamente, a energia da centelha de ignição foi elevada para 120 mJ, garantindo que essa névoa inflame-se de forma estável mesmo a -40 °C. Essa combinação de alta pressão e energia elétrica resultou em um rendimento térmico de 48,15%, um indicador direto da eficiência com que a energia química do combustível se converte em trabalho mecânico.

Esse motor de combustão, com 125 cv, não atua sozinho. Ele trabalha em sinergia com um motor elétrico de 140 kW (188 cv), que transmite a força através de um variador de velocidade contínua de um estágio (DHT). A energia elétrica vem de baterias LFP (fosfato de ferro e lítio) com capacidades de 17 ou 28,3 kWh. Essa arquitetura híbrida permite que o veículo alcance um alcance total de até 1.880 km. Quando operando exclusivamente com metanol, o consumo é de 6,7 litros por 100 km.

Economia e infraestrutura

O ganho financeiro do sistema é intrinsecamente vinculado à existência de uma rede de abastecimento. A Geely estabeleceu 1.400 postos de serviço especializados na China para suportar essa demanda. Com o preço do metanol em aproximadamente 2,9 iuanes por litro, o custo para percorrer 100 km fica em torno de 20 iuanes. Projeções indicam que, em 100 mil quilômetros rodados, a economia pode chegar a 30 mil iuanes em comparação com veículos que utilizam apenas gasolina.

Em termos de dimensões, o carro mede 4,806 m de comprimento, 1,886 m de largura e 1,490 m de altura, com entre-eixos de 2,756 m. O preço inicial, considerando descontos temporários, parte de 76.800 iuanes (aproximadamente 930 mil reais). Sem as promoções, a faixa de preço varia de 86.800 a 106.800 iuanes.