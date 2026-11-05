Contraste radical no acabamento: Proton S70 RS assume postura esportiva sem disfarces

A Proton, marca malaia vinculada ao grupo Geely, introduziu a versão RS do sedã S70 para a linha 2027. Embora compartilhe a base técnica com o Geely Emgrand de quarta geração (e seu derivado Belgee S50), a nova variante busca se distanciar visualmente de seus parentes através de uma reformulação estética e de acabamento, focada em um posicionamento mais agressivo.

Photo: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ 2021 Geely Emgrand X7 Sport GT

A estética do desempenho e a interface interna

A engenharia visual da versão RS substitui a sobriedade do modelo padrão por componentes que sugerem maior dinamicidade. A mudança começa na grade do radiador e se estende aos para-choques dianteiro e traseiro. O contraste é reforçado por detalhes em preto no teto, maçanetas, retrovisores e no spoiler, enquanto pinças de freio e soleiras recebem toques em vermelho. Na traseira, a solução para enfatizar o caráter esportivo são as quatro saídas de escapamento.

No interior, a atualização foca na interação entre motorista e máquina. O painel foi redesenhado, agora com uma tela central de dimensões ampliadas e um painel de instrumentos virtual que dispensa a cobertura (quebra-sol) tradicional, conferindo um aspecto mais limpo ao cockpit. O túnel central também foi reestruturado, alterando a ergonomia do espaço entre os bancos.

Mecânica e a escolha do conjunto motriz

Diferente de outras versões do Emgrand que priorizam a economia com motores aspirados e câmbios CVT, a Proton S70 RS aposta em um conjunto de maior entrega. O veículo é equipado exclusivamente com um motor 1.5 turbo de 181 cv, acoplado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem de 7 marchas. Essa escolha técnica visa alinhar a performance do carro à sua nova identidade visual, descartando a opção de 120 cv para esta variante.

Montado na Malásia via regime CKD (estritamente através de kits de componentes), o S70 RS mantém as dimensões consolidadas da linha: 4,60 metros de comprimento, 1,81 metro de largura e uma distância entre eixos de 2.627 mm. Embora os preços da versão RS ainda não tenham sido divulgados, a linha S70 atual no mercado malaio varia entre 59.800 e 94.800 ringgits.