Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos

O Chevrolet Tracker 2026 se posiciona no mercado como uma alternativa direta a modelos consolidados como Hyundai Creta, Kia Seltos e VW T-Cross. Para o comprador, a proposta é equilibrar a imagem de um SUV urbano com custos de operação controlados, mas a viabilidade do negócio depende diretamente da escolha da motorização e do rigor na manutenção.
O design segue a linha atual da marca, com grade bipartida e LEDs, mas o valor real para quem convive com o carro está no interior. A console central voltada ao motorista melhora a ergonomia do uso diário. Em termos de carga, o porta-malas de 390 litros (expansível para 1.334 litros) e as mais de 20 nichos de armazenamento atendem bem a rotinas urbanas, enquanto o teto panorâmico mitiga a sensação de confinamento no habitáculo.
A escolha do motor define não apenas o desempenho, mas o custo de propriedade e a depreciação. A gama oferece três caminhos distintos:
É fundamental que o proprietário considere que esses motores turbo exigem rigor absoluto nos intervalos de troca de óleo e na qualidade do combustível. O recurso dos componentes da linha de transmissão é estimado em até 160.000 km, desde que a manutenção não seja negligenciada.
Com preços de entrada aproximados de 1,2 milhão de rublos (conversão de yuan) e teto próximo a 1,7 milhão de rublos, o modelo se divide em perfis claros. As versões básicas entregam o essencial em segurança e conectividade via MyLink. Já as versões Redline agregam valor estético e tecnológico, incluindo comandos de voz e atualizações remotas (OTA), além da transmissão CVT.
O Tracker 2026 é, essencialmente, um veículo de asfalto. A suspensão, embora privilegie a estabilidade em rodovias, é rígida e não indica aptidão para terrenos acidentados. Para quem avalia a compra, três pontos são decisivos:
O veículo surge como uma opção racional para quem evita a supervalorização de certas marcas, mas não abre mão de segurança ativa e modernidade tecnológica no ambiente urbano.
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A marca aposta em parcerias com Bang & Olufsen, Pantone e Sony para atrair usuários de alta renda e mudar seu posicionamento aspiracional.