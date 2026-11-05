Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos

O Chevrolet Tracker 2026 se posiciona no mercado como uma alternativa direta a modelos consolidados como Hyundai Creta, Kia Seltos e VW T-Cross. Para o comprador, a proposta é equilibrar a imagem de um SUV urbano com custos de operação controlados, mas a viabilidade do negócio depende diretamente da escolha da motorização e do rigor na manutenção.

Photo: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chevrolet Tracker

Equilíbrio entre espaço e ergonomia

O design segue a linha atual da marca, com grade bipartida e LEDs, mas o valor real para quem convive com o carro está no interior. A console central voltada ao motorista melhora a ergonomia do uso diário. Em termos de carga, o porta-malas de 390 litros (expansível para 1.334 litros) e as mais de 20 nichos de armazenamento atendem bem a rotinas urbanas, enquanto o teto panorâmico mitiga a sensação de confinamento no habitáculo.

Custos reais e performance mecânica

A escolha do motor define não apenas o desempenho, mas o custo de propriedade e a depreciação. A gama oferece três caminhos distintos:

Entrada: Motores 1.0 turbo (116-125 cv) com câmbio manual ou automático de 6 marchas, focados em economia severa.

Motores 1.0 turbo (116-125 cv) com câmbio manual ou automático de 6 marchas, focados em economia severa. Intermediário: Motor 1.3 (165 cv) com CVT, que oferece o melhor equilíbrio para retomadas e ultrapassagens.

Motor 1.3 (165 cv) com CVT, que oferece o melhor equilíbrio para retomadas e ultrapassagens. Performance: Motor 1.5 (184 cv), com aceleração de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos.

É fundamental que o proprietário considere que esses motores turbo exigem rigor absoluto nos intervalos de troca de óleo e na qualidade do combustível. O recurso dos componentes da linha de transmissão é estimado em até 160.000 km, desde que a manutenção não seja negligenciada.

Análise de custo-benefício e versões

Com preços de entrada aproximados de 1,2 milhão de rublos (conversão de yuan) e teto próximo a 1,7 milhão de rublos, o modelo se divide em perfis claros. As versões básicas entregam o essencial em segurança e conectividade via MyLink. Já as versões Redline agregam valor estético e tecnológico, incluindo comandos de voz e atualizações remotas (OTA), além da transmissão CVT.

Veredito prático: O que observar na compra

O Tracker 2026 é, essencialmente, um veículo de asfalto. A suspensão, embora privilegie a estabilidade em rodovias, é rígida e não indica aptidão para terrenos acidentados. Para quem avalia a compra, três pontos são decisivos:

Origem e Especificação: O modelo varia conforme o mercado e país de montagem (como o Uzbequistão), o que altera a composição de itens de série.

O modelo varia conforme o mercado e país de montagem (como o Uzbequistão), o que altera a composição de itens de série. Perfil de Uso: É ideal para quem busca eficiência energética e conectividade digital, aceitando a disciplina de manutenção exigida por motores turbo.

É ideal para quem busca eficiência energética e conectividade digital, aceitando a disciplina de manutenção exigida por motores turbo. Atenção ao Usado: Em exemplares seminovos, é indispensável checar a bomba do servo-freio a vácuo e o desgaste dos componentes da suspensão.

O veículo surge como uma opção racional para quem evita a supervalorização de certas marcas, mas não abre mão de segurança ativa e modernidade tecnológica no ambiente urbano.