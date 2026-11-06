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Chery Fulwin T11 2027 adota arquitetura de série para elevar autonomia sem sacrificar desempenho

Carros

O Chery Fulwin T11 2027 enfrenta o desafio de mover um crossover de 2,4 toneladas sem comprometer a autonomia nem gerar a ansiedade típica de veículos elétricos. A solução da engenharia chinesa não é a hibridização convencional, mas sim a arquitetura de série: aqui, o motor a combustão de 1,5 litro é desvinculado das rodas, funcionando exclusivamente como um gerador de energia para recarregar a bateria de 33,68 kWh.

Chery Fulwin A9L
Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Chery Fulwin A9L

Nesse esquema, a tração depende inteiramente de motores elétricos. Na versão de tração traseira, o sistema entrega 265 cv e 324 Nm. Já a configuração com tração integral, equipada com dois motores, eleva a potência combinada para 469 cv, permitindo que a massa substancial do veículo seja acelerada de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos. O ganho imediato é a eficiência: o consumo médio anunciado é de 6,1 litros, com uma autonomia total que chega a 1.400 km, embora o modo puramente elétrico limite o percurso a 220 km.

Controle e Gestão de Fluxo

Para gerir a dinâmica do carro em diferentes terrenos, a Chery implementou cinco modos automáticos de operação, com calibrações específicas para neve e off-road. No campo da condução assistida, o sistema Falcon 700 tenta reduzir a carga cognitiva do motorista. A solução técnica combina um lidar no teto com um módulo de processamento atualizado, capaz de assumir manobras de estacionamento e a navegação em trevos e rotatórias complexas.

Embora a marca prometa reações similares às de um condutor experiente, a tecnologia não atinge a autonomia total, exigindo a supervisão constante do humano. Um ponto relevante é que esse conjunto de sensores, geralmente reservado a versões topo de linha, integra a configuração básica do modelo.

Habitáculo e Acabamento

Internamente, o foco recai sobre a experiência dos seis ocupantes. A interface digital é dominada por uma tela sem emendas de 30 polegadas, complementada por um monitor suspenso no teto de 17,3 polegadas. O conforto térmico e a conveniência são reforçados por um refrigerador dedicado à segunda fileira. Para mitigar o impacto do peso do veículo no conforto interno, os assentos utilizam um preenchimento de 13 camadas composto por espuma 5D.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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