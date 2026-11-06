Honda investe R$ 3,3 bilhões para ampliar produção de motos em Manaus

A Honda anunciou um investimento de R$ 3,3 bilhões para a modernização e ampliação de sua planta de motocicletas na Zona Franca de Manaus (AM). O plano estratégico, a ser executado entre 2026 e 2030, foi revelado durante a celebração dos 50 anos da marca no Brasil, com a presença do CEO mundial da Honda Motor, Toshihiro Mibe, e do presidente da Moto Honda da Amazônia, Keisuke Tsuruzono.

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Este montante soma-se a um ciclo de R$ 1,6 bilhão acordado no ano anterior. Na prática, o objetivo é escalar a capacidade produtiva: a fábrica, que hoje produz 7,2 mil veículos por dia (em 20 modelos que variam de 110 cm³ a 1.100 cm³), planeja atingir 1,8 milhão de unidades anuais em 2028 e chegar a 2,3 milhões por ano até o fim de 2029.

A engenharia da expansão

Para suportar esse volume, a companhia construirá duas novas unidades fabris dentro do complexo de Manaus. A segmentação é clara: uma planta será dedicada exclusivamente a motocicletas de alta cilindrada, enquanto a segunda ampliará a capacidade para modelos de baixa e alta cilindrada. O investimento não se limita à montagem; a Honda prevê a expansão da infraestrutura logística para garantir que o fluxo de suprimentos acompanhe o ritmo de produção, evitando gargalos operacionais.

Mercado e Empregos: o que os números dizem

A aposta da Honda baseia-se em dados de demanda. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Similares, o setor deve registrar recorde de vendas pelo segundo ano consecutivo, com a estimativa de 2,35 milhões de veículos licenciados este ano (alta de 7% na comparação anual). Esse movimento é impulsionado pela economia de mobilidade urbana e a ascensão dos serviços de entrega e transporte por aplicativo.

Com a liderança de mercado — a Honda detém mais de dois terços dos emplacamentos no Brasil -, a expansão industrial deve gerar 2 mil novos postos de trabalho diretos em Manaus. No entanto, as contratações não serão imediatas: elas ocorrerão gradualmente a partir de 2026, acompanhando o cronograma de obras e a instalação de novos equipamentos.

Contexto Estratégico e Fiscal

O aporte financeiro também é um reflexo da segurança jurídica. Durante o evento, foi destacado que a manutenção dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, assegurados nas discussões da reforma tributária, foi decisiva para a decisão da montadora.

A planta de Manaus é a maior operação de motocicletas da Honda fora da Ásia e se destaca pela verticalização: a empresa produz internamente a maioria dos componentes (chassis, rodas, assentos e motores). Além do mercado interno, a unidade exporta para 19 países, incluindo Estados Unidos, México e Austrália. Desde 1976, a fábrica já acumulou a produção de mais de 33 milhões de motocicletas no Brasil.