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Paradoxo na indústria europeia: plantas vazias recebem modelos de marcas asiáticas em 2027

Carros

A indústria automobilística europeia enfrenta um paradoxo produtivo: enquanto a demanda oscila e os custos de operação sobem, vastas capacidades fabris permanecem subutilizadas. Para evitar o fechamento de plantas e a ociosidade de linhas de montagem, grupos como Stellantis, Ford e Nissan estão adotando uma estratégia de compartilhamento de infraestrutura, abrindo suas fábricas para a produção de marcas chinesas.

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Photo: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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O custo da ociosidade e a solução compartilhada

O problema central não é a falta de tecnologia, mas a escala. Fábricas dimensionadas para milhões de unidades anuais que operam com baixa carga tornam cada veículo produzido excessivamente caro. A entrada de montadoras chinesas no ecossistema fabril europeu serve como um mecanismo de diluição de custos fixos. Ao preencher a capacidade disponível, as empresas conseguem manter a viabilidade financeira de suas plantas e preservar empregos, transformando centros de custo em unidades lucrativas.

Mapas de produção: as novas alianças

A integração de marcas chinesas em solo europeu ocorre por meio de diferentes modelos de operação, desde a coabitação de linhas até a reativação de plantas extintas:

  • Stellantis e Leapmotor: A operação já é realidade na planta de Zaragoza, onde o elétrico Leapmotor B10 divide a linha de montagem com modelos consolidados como o Opel Corsa e o Peugeot 208.
  • Ford e Geely: Em Valência, na Espanha, onde a planta operava com apenas 25% de sua capacidade, está prevista a implementação de uma linha conjunta a partir de 2028 para a fabricação de SUVs elétricos da Geely e modelos da Ford.
  • Nissan e Chery: No Reino Unido, a Nissan estuda a partilha de sua infraestrutura para que a Chery utilize uma de suas linhas de produção a partir de 2027, otimizando a eficiência operacional da unidade.

Reativação industrial e a nova geografia do fornecimento

Além das parcerias com gigantes ativos, o capital chinês está resgatando ativos industriais abandonados. Na Espanha, a antiga planta da Santana Motors foi revitalizada para a montagem de crossovers da BAIC e elétricos de luxo da Arcfox. Em Barcelona, as antigas instalações da Nissan agora servem à marca Ebro, que utiliza tecnologia chinesa para voltar ao mercado.

Impacto no mercado e a escolha do consumidor

Para o comprador, essa mudança altera a definição de "carro europeu". A tendência indica que a origem do emblema no capô será cada vez menos representativa da engenharia do veículo. A localização da produção traz consequências diretas:

  • Preços e Prazos: A montagem regional reduz a dependência de importações diretas da Ásia, potencialmente baixando preços e acelerando a entrega de veículos elétricos.
  • Logística de Reposição: A fabricação local facilita o fluxo de peças de reposição e a manutenção, reduzindo a incerteza do pós-venda comum em marcas importadas.
  • Hibridismo Tecnológico: O consumidor passará a adquirir veículos com plataforma e componentes chineses, mas com o respaldo de redes de distribuição e serviços de marcas ocidentais.

Com a crescente disposição de players como a BYD em adquirir plantas operacionais em vez de construir novas fábricas do zero, a "estrangeirização" das linhas de montagem europeias tende a se tornar a norma estrutural do setor.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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