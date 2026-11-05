Principais vulnerabilidades técnicas dos crossovers Chery l

A ascensão dos modelos Chery no mercado automotivo brasileiro reflete a transição da marca para crossovers tecnológicos, mas a escala de vendas trouxe à tona vulnerabilidades técnicas específicas. A análise do comportamento desses veículos revela que a eficiência do design nem sempre acompanha a durabilidade dos componentes sob estresse.

Photo: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 7 Pro Max

A transição do sistema de tração integral

Nos modelos recentes, como o Tiggo 8 Pro Max, observa-se uma mudança na cadeia de suprimentos: a substituição de componentes da ZF por módulos da empresa chinesa FAPS. Essa alteração reflete-se diretamente no comportamento do veículo fora do asfalto. O sintoma principal é a perda repentina de tração nas rodas traseiras durante esforços prolongados.

O mecanismo por trás dessa falha é o superaquecimento da embreagem multidisco. Quando o sistema atinge a temperatura crítica, a eletrônica interrompe a força enviada ao eixo traseiro para proteger o conjunto, transformando o crossover em um veículo de tração dianteira. Outro indício de limitação é a relutância do sistema em ativar-se em altas velocidades ou em curvas acentuadas.

Antes de diagnosticar uma falha mecânica na transmissão, é necessário verificar se a perda de tração ocorreu após um período de patinação ou subida íngreme, o que validaria a hipótese de proteção térmica do sistema FAPS, indicando que o conjunto é adequado apenas para situações urbanas leves, como asfalto molhado ou neve, e não para off-road severo.

Desgaste prematuro de transmissões CVT

A interação entre motores turbo de alto torque e as transmissões continuamente variáveis (CVT) da marca apresenta um ponto de fragilidade na resistência do metal dos componentes internos. O sintoma inicial não é a perda de movimento, mas a manifestação de um zumbido característico durante a partida do veículo.

Esse ruído, somado a entradas esporádicas do sistema em modo de emergência (limp mode), sugere que a correia ou as polias do variador não estão suportando a carga torsional do motor. A verificação requer a análise do fluido e do comportamento do módulo de controle; quando esses sinais se consolidam, a evidência aponta para o desgaste estrutural do agregado, cuja solução geralmente envolve a substituição completa da transmissão.

Integridade da carroceria e corrosão

A resistência do metal da carroceria frente a agentes corrosivos permanece como um ponto de atenção. O problema não se manifesta de forma generalizada, mas em pontos específicos onde a água e resíduos químicos ficam retidos, comprometendo a pintura e o aço.

As áreas críticas para inspeção são as cavidades ocultas, especificamente sob as guarnições de borracha das portas, a parte inferior das soleiras e zonas do compartimento do motor. A presença de oxidação nessas áreas indica que a proteção fabril pode ser insuficiente para climas úmidos ou regiões com alta salinidade. A verificação preventiva dos drenos de água é o teste fundamental para evitar que o acúmulo de líquidos acelere a degradação do metal.