SUV familiar ganha quatro polegadas: Nissan Pathfinder XE-V6 agora encara terrenos que antes danificavam a versão de série

A Nissan utilizou o salão SEMA para demonstrar que a transição de um SUV familiar para um veículo de expedição não exige necessariamente a alteração do coração mecânico, mas sim a adequação da interface entre o chassi e o terreno. O Pathfinder XE-V6, baseado na versão Rock Creek, mantém o motor V6 3.5 aspirado de 295 cv, focando a engenharia na geometria de ataque e na capacidade de tração.

Photo: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan Pathfinder

Geometria e tração: a solução pelo espaço

O principal limitador de um crossover moderno é a baixa altura do solo e a dependência de pneus com perfil voltado para o asfalto. Para romper essa barreira, a Nissan elevou a carroceria em quatro polegadas através de espaçadores, criando o volume necessário para acomodar pneus Yokohama Geolander de 35 polegadas montados em rodas NISMO de 18 polegadas. O resultado é um aumento imediato da área de contato em superfícies instáveis e a melhoria dos ângulos de entrada e saída, permitindo que o veículo enfrente obstáculos que danificariam a versão de série.

Para compensar a exposição maior de componentes sob o veículo causada pela elevação, a engenharia implementou placas de proteção reforçadas no assoalho. Na dianteira, a proteção integra um guincho Warn M800S, transformando a defesa passiva em uma ferramenta ativa de resgate. A visibilidade, comprometida em terrenos irregulares durante a noite, foi resolvida com faróis de milha NISMO de seis polegadas e módulos de luz adicionais nos pilares A.

A contrapartida da versatilidade

O ganho em capacidade off-road traz consigo a contrapartida do peso e da aerodinâmica. Para que a transformação não anulasse a função original de veículo de sete lugares, a Nissan optou por adicionar acessórios modulares em vez de reestruturar o interior. O teto recebe um rack com caixa NISMO e iluminação extra, enquanto a traseira incorpora um painel MOLLE com galão RotoPax de 6,8 litros para combustível ou lubrificantes.

No compartimento de carga, a inclusão de um cooler de 42,5 litros sintetiza a proposta do projeto: o veículo deixa de ser apenas um transporte urbano para se tornar uma plataforma de suporte logístico. O XE-V6 prova que o desempenho em terrenos severos, neste caso, não dependeu de mais potência bruta, mas de uma gestão eficiente do espaço entre o motor e o solo.