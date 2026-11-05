Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Bentley Torcal elétrico supera 1 milhão de km em testes extremos e define estratégia de validação antecipada para produção

Carros

O primeiro Bentley elétrico, identificado pelo código Torcal, concluiu uma bateria de validação que exigeu mais de 1 milhão de quilômetros de rodagem em condições extremas. O objetivo central da engenharia não era apenas medir a distância percorrida, mas garantir que a arquitetura do sistema resistisse a variações físicas severas, desde as temperaturas de -21°C na Suécia até os 40°C de desertos quentes, passando pela altitude superior a 4.200 metros no pico Pikes. Nessas altitudes, o ar rarefeito e as flutuações de pressão impõem cargas adicionais na gestão térmica e na estabilidade da eletrônica, testando a capacidade do veículo de manter o desempenho sem degradar seus componentes críticos.

люксовый автомобиль
Photo: Own work by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
люксовый автомобиль

Para acelerar o ciclo de desenvolvimento e reduzir a distância entre o projeto teórico e a produção em série, a Bentley adotou uma estratégia de verificação antecipada. Em vez de aguardar a finalização total dos protótipos para inspeção, os engenheiros utilizaram varredura a laser de componentes que já estavam 90% prontos na fase de confirmação do design. Ao comparar esses dados físicos com os modelos CAD (Desenho Assistido por Computador), tornou-se possível ajustar ferramentas de manufatura antes do congelamento definitivo da ferramenta, corrigindo discrepâncias precocemente e evitando retrabalhos na linha de produção.

Arquitetura de software e eletrificação

A evolução do software do Torcal segue um modelo inspirado no setor de eletrônicos de consumo, abandonando a rigidez tradicional do setor automotivo. Atualizações de código são liberadas em ciclos de seis semanas, cada uma acompanhada de testes laboratoriais e validação em veículos reais. Essa abordagem deslocou o foco central do projeto: o "hardware" deixou de ser o único limitador do desempenho, passando a servir como base para uma capacidade computacional e de controle mais ágil e atualizável.

Para equilibrar a massa significativa do SUV, estimada em 2.800 kg, com um alcance operacional aceitável, a engenharia optou por uma bateria de alta densidade energética, superior a 180 Wh/kg. O pacote de baterias pesa aproximadamente 625 kg e oferece uma capacidade total de 113,3 kWh, dos quais 109 kWh são úteis para o usuário. Essa eficiência permite suportar uma arquitetura elétrica de 800 volts, que eleva a potência de carregamento pico para 400 kW. O resultado prático é uma redução drástica no tempo de recarga: levar a carga de 10% para 80% leva apenas 16 minutos. A contrapartida dessa alta densidade é a complexidade da segurança; para mitigar riscos de incêndio ou explosão em caso de impacto, a bateria está encapsulada em uma blindagem de impacto feito de material compósito, projetada para conter qualquer fuga de fogo por até duas horas.

Validação de integridade estrutural

A robustez do cofre da bateria foi submetida a testes de impacto direto. Engenheiros dispararam projéteis de aço de 30 milímetros, pesando 111 gramas, contra a proteção inferior do veículo a velocidades superiores a 160 km/h. O protocolo de validação também incluiu exposição a névoa salina para verificar a resistência à corrosão, assegurando que a versão First Edition atende aos padrões de durabilidade para uso global. O resultado final desses testes é um SUV com potência de 876 cv e torque de 1.348 Nm, cujas especificações foram confirmadas não apenas em bancada, mas pela resistência real do sistema a milhões de quilômetros em ambientes hostis.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Jardinagem
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Mulher
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Portugal
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Mais populares
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume

Estruturas como camadas, geometrias de transição e graduações na nuca são aplicadas para compensar a afinidade dos fios e gerar movimento sem depender de produtos pesados.

Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
Técnica de sombras para ampliar o olhar
Derrota de Flávio: exílio enfraquece oposição e favorece agenda do Planalto Dmitriy Sokolov Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder Petr Ermilin Brasil à beira do abismo fiscal: Selic alta destrói qualquer equilíbrio Polina Petrova
Margarida-dálmata: a diferença entre ornamentação e fonte de piretrinas para controle de pragas
Jeep Gladiator 2027 aposta em geometria de chassi e pneus beadlock em vez de mais potência
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
últimos materiais
Anaphalis margaritacea: persistência visual e controle de rizomas no jardim
Laminado na parede: quando a classe de resistência é desnecessária
Porto de Arkhangelsk: a transição de viagens pontuais para o serviço regular de contêineres
Esponha nova congelada: o truque para bolsas térmicas e compressas confortáveis
TikTok e Idesam capacitam moradores de Apuí para criar conteúdos sobre bioeconomia
Estética da estranheza nas coleções de Primavera-Verão 2027 de Chanel, Loewe e Prada
Tênis encharcados perdem forma: calor intenso destrói colagem e elasticidade das membranas
Como neutralizar o odor de plástico novo em chaleiras elétricas com segurança
Ministério da Agricultura confirma quarto caso de Doença de Newcastle em SC
Sombra central na pálpebra: luz refletida projeta o olhar e altera a profundidade visual
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.