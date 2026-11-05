Bentley Torcal elétrico supera 1 milhão de km em testes extremos e define estratégia de validação antecipada para produção

O primeiro Bentley elétrico, identificado pelo código Torcal, concluiu uma bateria de validação que exigeu mais de 1 milhão de quilômetros de rodagem em condições extremas. O objetivo central da engenharia não era apenas medir a distância percorrida, mas garantir que a arquitetura do sistema resistisse a variações físicas severas, desde as temperaturas de -21°C na Suécia até os 40°C de desertos quentes, passando pela altitude superior a 4.200 metros no pico Pikes. Nessas altitudes, o ar rarefeito e as flutuações de pressão impõem cargas adicionais na gestão térmica e na estabilidade da eletrônica, testando a capacidade do veículo de manter o desempenho sem degradar seus componentes críticos.

Photo: Own work by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ люксовый автомобиль

Para acelerar o ciclo de desenvolvimento e reduzir a distância entre o projeto teórico e a produção em série, a Bentley adotou uma estratégia de verificação antecipada. Em vez de aguardar a finalização total dos protótipos para inspeção, os engenheiros utilizaram varredura a laser de componentes que já estavam 90% prontos na fase de confirmação do design. Ao comparar esses dados físicos com os modelos CAD (Desenho Assistido por Computador), tornou-se possível ajustar ferramentas de manufatura antes do congelamento definitivo da ferramenta, corrigindo discrepâncias precocemente e evitando retrabalhos na linha de produção.

Arquitetura de software e eletrificação

A evolução do software do Torcal segue um modelo inspirado no setor de eletrônicos de consumo, abandonando a rigidez tradicional do setor automotivo. Atualizações de código são liberadas em ciclos de seis semanas, cada uma acompanhada de testes laboratoriais e validação em veículos reais. Essa abordagem deslocou o foco central do projeto: o "hardware" deixou de ser o único limitador do desempenho, passando a servir como base para uma capacidade computacional e de controle mais ágil e atualizável.

Para equilibrar a massa significativa do SUV, estimada em 2.800 kg, com um alcance operacional aceitável, a engenharia optou por uma bateria de alta densidade energética, superior a 180 Wh/kg. O pacote de baterias pesa aproximadamente 625 kg e oferece uma capacidade total de 113,3 kWh, dos quais 109 kWh são úteis para o usuário. Essa eficiência permite suportar uma arquitetura elétrica de 800 volts, que eleva a potência de carregamento pico para 400 kW. O resultado prático é uma redução drástica no tempo de recarga: levar a carga de 10% para 80% leva apenas 16 minutos. A contrapartida dessa alta densidade é a complexidade da segurança; para mitigar riscos de incêndio ou explosão em caso de impacto, a bateria está encapsulada em uma blindagem de impacto feito de material compósito, projetada para conter qualquer fuga de fogo por até duas horas.

Validação de integridade estrutural

A robustez do cofre da bateria foi submetida a testes de impacto direto. Engenheiros dispararam projéteis de aço de 30 milímetros, pesando 111 gramas, contra a proteção inferior do veículo a velocidades superiores a 160 km/h. O protocolo de validação também incluiu exposição a névoa salina para verificar a resistência à corrosão, assegurando que a versão First Edition atende aos padrões de durabilidade para uso global. O resultado final desses testes é um SUV com potência de 876 cv e torque de 1.348 Nm, cujas especificações foram confirmadas não apenas em bancada, mas pela resistência real do sistema a milhões de quilômetros em ambientes hostis.