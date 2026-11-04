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Jeep Gladiator 2027 aposta em geometria de chassi e pneus beadlock em vez de mais potência

Carros

Para a geração 2027 do Jeep Gladiator, a equipe de engenharia optou por reforçar a mecânica do chassi em vez de aumentar a potência do motor. A decisão central da configuração limitada é a inclusão, de fábrica, de pneus de 35 polegadas — que antes existiam apenas como opcionais pagos — na base do veículo. Essa mudança de diâmetro exige uma reconfiguração completa da geometria da suspensão para manter a estabilidade e a funcionalidade em trilhas exigentes.

Jeep Grand Cherokee
Photo: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jeep Grand Cherokee

O efeito prático dessa alteração é a expansão das capacidades de vau e ângulos de abordagem. O vão livre do solo foi elevado para 328 mm, com ângulo de entrada de 46,7 graus e saída de 26,7 graus. Essas métricas permitem que a picape atravesse obstáculos que a versão padrão não alcançaria, devido à nova relação entre a posição do chassis e a superfície da trilha.

Contrapartida técnica e gestão de carga

Aumentar o diâmetro das rodas impõe uma carga adicional no sistema de tração. Para compensar essa inércia e a resistência de terrenos mais agressivos, os engenhosos adotaram eixos reforçados e revisaram a relação final da caixa de câmbio. A caixa transferidora também recebeu atualizações, incluindo um conjunto de marchas reduzidas específicas para baixa velocidade. Para garantir o controle em descidas e terrenos instáveis, o sistema de freios foi substituído por componentes de maior capacidade. O Jeep destaca que todos esses nós mecânicos são cobertos pela garantia de fábrica, mitigando riscos de desgaste prematuro associados ao uso extremo.

Um detalhe funcional chave está nos aros de 17 polegadas pintados em tom bronze, equipados com sistema beadlock. Essa estrutura mecânica segura a carcaça do pneu na roda, permitindo a redução da pressão de ar abaixo dos padrões convencionais. O resultado é uma área de contato maior com o solo, o que melhora a tração em areia e solos fofos sem o risco de o pneu sair do aro. Externamente, o veículo apresenta alargadores de roda, capô com entrada de ar, ganchos de reboque específicos e uma assinatura visual única. A variante Rubicon distingue-se por aberturas de ventilação adicionais e um exterior levemente modificado.

Motorizadamente, o Gladiator 2027 mantém o propulsor atmosférico de 3,6 litros, com 285 cv e 353 Nm de torque. A preservação desse conjunto sugere uma prioridade pela durabilidade e manutenção acessível; uma potencialização do motor poderia comprometer a vida útil do equipamento. A transmissão é um automático de 8 velocidades. A capacidade de carga útil permanece em 780 kg, e o reboque chega a 3,5 toneladas.

O preço de partida desta edição limitada é de US$ 44.095. A lista de equipamentos variáveis conforme a configuração inclui tela digital de 7 polegadas, chave presencial, bancos em couro com aquecimento, tomada externa de 115 volts e modificações adicionais nas entradas de ar do motor.

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Author`s name Petr Ermilin
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