Toyota fecha 2026 no WEC com dupla vitória e título de construtores antecipado

A Toyota confirmou seu status de potência absoluta no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) de 2026, encerrando um período de instabilidade e reafirmando o domínio técnico da categoria Hypercar. A conquista de um duplo troféu nesta temporada ocorre após um ano de 2025 menos favorável, onde a equipe obteve apenas uma vitória, sob a crescente pressão de rivais como Ferrari, Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Genesis e Peugeot. A profundidade da concorrência atual foi comparada às eras lendárias do GT1, no final da década de 1990, e da Group C, nos anos 1980.

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A atualização do modelo TS010 Hybrid demonstrou uma capacidade competitiva significativa. Em Le Mans, a tripulação composta por Kamui Kobayashi, Niels de Vries e Mike Conway garantiu a primeira vitória da Toyota desde 2022 e a sexta em sua história na prova, igualando o recorde da Bentley. Posteriormente, em Barcelona, Brad Kane, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa consolidaram o título de construtores ao terminar na primeira e segunda posições, matematicamente assegurando a categoria com duas etapas restantes.

A atual situação da equipe japonesa é marcada por uma disputa interna que define o futuro da temporada. O carro de número 8 lidera os colegas do número 7 por 17 pontos na tabela de pilotos, restando apenas a etapa final em Monza, marcada para 8 de novembro. A batalha pelo título individual de pilotos se reduziu a um duelo estritamente interno da Toyota, pois a BMW, representada por Rene Rast, Robin Frings e Sheldon van der Linde, não pontuou na Espanha.

Para Mike Conway, de 43 anos, esta temporada tem um significado pessoal adicional: ele anunciou o encerramento de sua carreira como piloto profissional principal. Com mais de uma década de serviço à Toyota, duas vitórias nas 24 Horas de Le Mans e dois campeonatos mundiais, sua contribuição consolidou seu lugar entre os grandes nomes britânicos do endurance. O desempenho geral da marca, somado ao sucesso na categoria WRC, é considerado por analistas como a melhor temporada da Toyota no automobilismo moderno, diante da intensidade atual dos Hypercars.

O futuro da marca e a questão da F1

Apesar do sucesso no enduro, uma dúvida persiste sobre o retorno completo da Toyota à Fórmula 1. Atualmente, a companhia participa da categoria apenas por meio de uma parceria técnica com a Haas, uma abordagem diferente do envolvimento integral visto em marcas como Audi ou Cadillac. A decisão é vista com cautela, considerando que a Toyota vivenciou oito temporadas sem vitórias na Fórmula 1 durante os anos 2000, um período de alto risco financeiro e técnico que a empresa provavelmente prefere não repetir. O custo-benefício de um retorno total à "Correio dos Reis" continua sendo questionado, dado que o foco atual e os resultados mais consistentes estão nas categorias de resistência e rali.