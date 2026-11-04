Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Toyota fecha 2026 no WEC com dupla vitória e título de construtores antecipado

Carros

A Toyota confirmou seu status de potência absoluta no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) de 2026, encerrando um período de instabilidade e reafirmando o domínio técnico da categoria Hypercar. A conquista de um duplo troféu nesta temporada ocorre após um ano de 2025 menos favorável, onde a equipe obteve apenas uma vitória, sob a crescente pressão de rivais como Ferrari, Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Genesis e Peugeot. A profundidade da concorrência atual foi comparada às eras lendárias do GT1, no final da década de 1990, e da Group C, nos anos 1980.

Логотип Toyota
Photo: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Логотип Toyota

A atualização do modelo TS010 Hybrid demonstrou uma capacidade competitiva significativa. Em Le Mans, a tripulação composta por Kamui Kobayashi, Niels de Vries e Mike Conway garantiu a primeira vitória da Toyota desde 2022 e a sexta em sua história na prova, igualando o recorde da Bentley. Posteriormente, em Barcelona, Brad Kane, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa consolidaram o título de construtores ao terminar na primeira e segunda posições, matematicamente assegurando a categoria com duas etapas restantes.

A atual situação da equipe japonesa é marcada por uma disputa interna que define o futuro da temporada. O carro de número 8 lidera os colegas do número 7 por 17 pontos na tabela de pilotos, restando apenas a etapa final em Monza, marcada para 8 de novembro. A batalha pelo título individual de pilotos se reduziu a um duelo estritamente interno da Toyota, pois a BMW, representada por Rene Rast, Robin Frings e Sheldon van der Linde, não pontuou na Espanha.

Para Mike Conway, de 43 anos, esta temporada tem um significado pessoal adicional: ele anunciou o encerramento de sua carreira como piloto profissional principal. Com mais de uma década de serviço à Toyota, duas vitórias nas 24 Horas de Le Mans e dois campeonatos mundiais, sua contribuição consolidou seu lugar entre os grandes nomes britânicos do endurance. O desempenho geral da marca, somado ao sucesso na categoria WRC, é considerado por analistas como a melhor temporada da Toyota no automobilismo moderno, diante da intensidade atual dos Hypercars.

O futuro da marca e a questão da F1

Apesar do sucesso no enduro, uma dúvida persiste sobre o retorno completo da Toyota à Fórmula 1. Atualmente, a companhia participa da categoria apenas por meio de uma parceria técnica com a Haas, uma abordagem diferente do envolvimento integral visto em marcas como Audi ou Cadillac. A decisão é vista com cautela, considerando que a Toyota vivenciou oito temporadas sem vitórias na Fórmula 1 durante os anos 2000, um período de alto risco financeiro e técnico que a empresa provavelmente prefere não repetir. O custo-benefício de um retorno total à "Correio dos Reis" continua sendo questionado, dado que o foco atual e os resultados mais consistentes estão nas categorias de resistência e rali.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
PF lança laboratório para identificar a origem de ouro apreendido na Amazônia
Brasil
PF lança laboratório para identificar a origem de ouro apreendido na Amazônia
Caliburst Yellow: a híbrida de petúnia e calibrachoa que mantém estrutura após a chuva
Jardinagem
Caliburst Yellow: a híbrida de petúnia e calibrachoa que mantém estrutura após a chuva
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Família e Educação
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Mais populares
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional

A confirmação de reservas na Margem Equatorial coloca o Brasil em um cinturão estratégico de petróleo ao lado de vizinhos como a Guiana.

Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Derrota de Flávio: exílio enfraquece oposição e favorece agenda do Planalto Dmitriy Sokolov Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder Petr Ermilin Brasil à beira do abismo fiscal: Selic alta destrói qualquer equilíbrio Polina Petrova
Arbusto desafia a seca: mantém copa densa em solos pobres sem correções
Reintrodução de leopardos-amur em Primórie forma primeiros casais em 50 anos
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
últimos materiais
Analistas republicanos apontam guerra contra Irã como fator principal da perda de cadeiras
Peso extra alimenta inflamação: crises de psoríase ganham força com gordura visceral
Forma das sobrancelhas: estrutura visual e limites da técnica
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Hot hatch elétrico surpreende: Opel redefine compactos com 281 cv no Salão de Zurique
Derrota republicana nos EUA reduz proteção política de aliados do bolsonarismo
Chery Tiggo 2 registra nota mínima em testes de colisão e limitação estrutural
A verdade sobre a estratégia de defesa da avó-ave
O mecanismo oculto que acelera o derretimento do Glaciar do Juízo Final
Carne sem suco na fritura: cebola e água gelada decidem o resultado
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.