Chery Tiggo 2 registra nota mínima em testes de colisão e limitação estrutural

O modelo Chery Tiggo 2, disponibilizado no mercado latino-americano, registrou a pontuação mínima em testes de colisão oficiais. Esse resultado indica que, diante de um impacto frontal moderado, a estrutura do veículo não conseguiu dissipar a energia cinética de forma eficaz. Consequentemente, essa energia foi transferida diretamente para a cabine, comprometendo a proteção dos ocupantes.

Photo: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Chery Tiggo 2

A mecânica desse evento segue uma lógica física precisa: na colisão, a velocidade do veículo cai quase instantaneamente, mas os corpos internos continuam seu movimento inercial. O sistema de segurança — composto por airbags, cintos e zonas de deformação programada — tem a função de alongar o tempo desse processo, reduzindo assim os picos de aceleração e desaceleração que agem sobre a cabeça e o tórax dos passageiros.

A nota baixa sugere que, nessa configuração específica, os mecanismos de absorção não operaram dentro dos parâmetros esperados ou que a geometria da estrutura não permitiu controlar a trajetória do corpo. Mesmo com o uso correto dos dispositivos de fixação originais, o risco de lesões graves na região cefálica e torácica permanece elevado. Não se trata de uma falha aleatória, mas de uma limitação estrutural que se manifesta quando os limites de resistência são testados em cenários padronizados.

É fundamental distinguir a avaliação de segurança do conceito de confiabilidade mecânica geral. Os testes de impacto não medem a durabilidade dos componentes ao longo dos anos, mas verificam o limite de resistência da estrutura em situações extremas. O resultado do teste não invalida a necessidade de cautela no trânsito; a velocidade, o estado do pavimento e a atenção do condutor permanecem como fatores determinantes para a prevenção de acidentes. Nenhuma tecnologia de segurança passiva garante a integridade física em todos os tipos de impacto, especialmente em modelos que demonstraram desempenho mínimo nas certificações oficiais.