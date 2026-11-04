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Geely Galaxy TT lidera ranking de eficiência com consumo de 8,2 kWh por 100 km

Carros

A eficiência de um veículo elétrico ou híbrido não reside apenas na capacidade de sua bateria, mas na precisão com que a energia é transportada do armazenamento até as rodas. Sob essa premissa, o Centro Chinês de Tecnologias e Pesquisas Automobilísticas (CATARC), em conjunto com universidades e especialistas, selecionou dez modelos cujos trens de força foram reconhecidos como os melhores de 2026, baseando-se em testes estáticos e dinâmicos rigorosos em vez de avaliações subjetivas.

китайский электрокар и гибрид Roewe ei6
Photo: commons.wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
китайский электрокар и гибрид Roewe ei6

Integração de componentes e a redução de perdas

O Geely Galaxy TT exemplifica a tendência de modularização extrema com seu sistema "16-em-1". Ao integrar diversos componentes do trem de força em uma única unidade, a engenharia reduz as perdas por transmissão de energia. O resultado prático é um consumo recorde de 8,2 kWh por 100 km, permitindo que baterias de até 75,2 kWh entreguem uma autonomia de 725 km (ciclo CLTC), sem sacrificar a potência que chega a 578 cv.

Já o BYD Datang foca na superação do tempo de recarga. O SUV consegue carregar de 10% a 97% da bateria em apenas 9 minutos. Contudo, esse ganho de tempo é condicionado a uma contrapartida infraestrutural: a necessidade de estações de recarga proprietárias de 1,5 MW. A arquitetura do veículo é projetada para suportar correntes extremamente altas, o que viabiliza a entrega de até 796 cv e autonomia de 950 km (CLTC), mas eleva o custo de implementação da rede elétrica.

O equilíbrio dos híbridos sequenciais

Uma solução crescente para a autonomia em longas distâncias é o sistema híbrido sequencial, aplicado no Li Auto L9 Livis. Neste modelo, um motor a combustão de 1,5 litro funciona exclusivamente como gerador de energia, enquanto dois motores elétricos (571 cv e 710 Nm) movem as rodas. A vantagem é a autonomia combinada de 1.370 km e a simplicidade da transmissão, já que não há acoplamento mecânico entre o motor a gasolina e as rodas. O desafio técnico desloca-se para o software, que deve gerenciar com precisão a carga do gerador para manter a performance.

O Roewe Jiayue 07 adota lógica semelhante, mas com foco em simplicidade e previsibilidade. Com um único motor elétrico de 220 cv e gerador de 1,5 litro, o modelo prioriza a eficiência do conjunto em detrimento da potência bruta, resultando em autonomias elétricas entre 220 e 320 km (CLTC).

Alta tensão e gestão de torque

A plataforma de 800 volts do MG 07 EV ataca o problema da eficiência térmica e elétrica. Ao elevar a tensão, reduzem-se as perdas por calor na fiação e acelera-se o carregamento. A contrapartida reside na exigência de materiais isolantes mais resistentes a altas temperaturas, permitindo que baterias de até 91 kWh alcancem 845 km de autonomia (CLTC).

No extremo da performance, o Xiaomi YU7, especialmente na versão GT, atinge 100 km/h em 2,92 segundos com até 1.003 cv. Mais do que força bruta, o resultado advém de uma base computacional avançada que gerencia o vetor de tração. O fato de ter sido o primeiro veículo a percorrer o circuito de Nürburgring com direção autônoma evidencia que a potência agora é dependente da precisão do controle eletrônico para ser efetivamente aplicada ao solo.

Versatilidade energética

O XPeng G9L propõe a coexistência de duas filosofias. A versão elétrica pura entrega até 755 km (CLTC), enquanto a versão híbrida, equipada com um gerador de 1,5 litro e bateria de 63,3 kWh, expande a autonomia total para 1.602 km. Essa flexibilidade exige um sistema de gestão de energia significativamente mais complexo para equilibrar o fluxo entre a fonte química e a térmica.

Modelos como ArcFox Alpha T7, GAC Aion Ray 7 e Luxeed RX completam a lista, reforçando que a vanguarda dos trens de força para 2026 não se resume ao tamanho das baterias, mas à otimização do caminho que a energia percorre até as rodas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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