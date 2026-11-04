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Ícone dos anos 70 renasce com força bruta: S30 Concept da Nissan funde carroceria vintage e motor V6 moderno

Carros

A Nissan transformou o icônico Datsun 240Z em um laboratório de performance com o S30 Concept. Mais do que um exercício de estilo, o projeto funciona como um protótipo técnico que funde a carroceria clássica da década de 1970 com a engenharia mecânica do Nissan Z contemporâneo, buscando resolver a equação entre a estética vintage e a confiabilidade de um esportivo moderno.

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Photo: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O coração moderno e a compensação de peso

A mudança central ocorre no cofre do motor, onde o antigo propulsor dá lugar ao V6 VR30DDTT de 3,0 litros. Para elevar o patamar de potência além dos 400 cv originais da unidade, a Nissan integrou turbocompressores Garrett PMAX, um sistema de admissão a frio e trocadores de calor da Nismo. A contrapartida para suportar a pressão de sobrealimentação aumentada reflete-se na alimentação: o veículo recebeu um tanque de combustível Radium Engineering de 10 galões e uma bomba DeatschWerks com vazão de 450 litros por hora.

Para neutralizar o acréscimo de massa trazido pelo conjunto motor e transmissão, a engenharia substituiu componentes estruturais por fibra de carbono. Capô, para-lamas dianteiros, para-choques, spoiler e tampa do porta-malas foram recriados em carbono, preservando as proporções do S30 original, mas reduzindo o peso total para manter a agilidade do conjunto.

Dinâmica de condução e tração

A entrega de potência é gerenciada por uma transmissão manual de seis marchas FS6, combinada a uma embreagem de disco duplo Nismo e um diferencial de deslizamento limitado R200. Essa configuração move o carro de um estado de peça de exposição para o de um veículo capaz de uso intensivo em pista.

A estabilidade foi recalibrada através de componentes da Techno Toy Tuning, incluindo coilovers, braços de suspensão reforçados, barras estabilizadoras e suportes de torre. Para adequar a direção ao novo peso e potência do motor, a Nissan instalou uma caixa de direção Ultimate e um quadro auxiliar dianteiro Evolved, garantindo que o chassi responda com precisão ao torque do V6.

Frenagem e rodagem

O sistema de parada foi redimensionado pela Wilwood para lidar com a nova cinética do carro. Na dianteira, pinças de seis pistões FNSL6R atuam sobre discos compostos de 300 mm; na traseira, pinças de quatro pistões operam com discos de 280 mm. O conjunto é finalizado por rodas Nismo LM-RS6 de liga forjada, com dimensões de 17x9 polegadas.

O S30 Concept tem sua estreia marcada para a SEMA 2026, onde servirá como prova técnica da viabilidade de integrar tecnologias de ponta em chassis históricos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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