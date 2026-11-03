Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Jeep troca eixo rígido por algo novo: Scrambler SRT mira estabilidade em pistas rápidas

Carros

A Jeep apresentou no SEMA 2026 o Wrangler Scrambler SRT, um conceito que deixa de lado a rigidez do eixo dianteiro sólido para apostar em uma dinâmica de alta velocidade. A mudança central reside na adoção de uma suspensão dianteira independente de longo curso, desenvolvida em parceria com o campeão de off-road Casey Currie. O sistema, já testado na prova NORRA 500 com o protótipo Striker, altera a relação entre o pneu e o terreno: enquanto o eixo rígido prioriza a articulação em rochas, a solução independente busca precisão direcional e estabilidade em trajetórias rápidas, reduzindo a instabilidade típica de veículos pesados em alta velocidade.

Jeep Wrangler
Photo: commons.wikimedia.org by Mingos Jeep Rental, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jeep Wrangler

Engenharia de Chassi e Estrutura

Para suportar a nova dinâmica, a arquitetura do veículo foi expandida. O chassi do Wrangler recebeu um prolongamento frontal com a frente "sharknose" herdada do Gladiator e portas alongadas. A contrapartida dessa mudança dimensional é a redistribuição do centro de gravidade e do equilíbrio de massas, culminando em uma traseira totalmente redesenhada. O espaço de carga integrado e a gaiola de proteção estrutural não servem apenas à estética, mas conferem a rigidez torcional necessária para que a carroceria não sofra fadiga sob a pressão de saltos e impactos severos.

Na parte posterior, a engenharia seguiu a lógica dos trophy trucks. O eixo traseiro e os componentes de roda foram reforçados para absorver a energia de impactos bruscos, garantindo que a potência do conjunto motriz seja transmitida ao solo sem romper os elos da transmissão em condições de deserto.

Performance e Funcionalidade Interna

Embora a Jeep não tenha detalhado a ficha técnica do motor, a chancela SRT e a referência a um "armamento de deserto" apontam para a aplicação de um V8 com supercharger, possivelmente o 6.2 litros da linhagem Hellcat. O ganho de potência bruta é a ferramenta necessária para compensar o peso adicional da estrutura reforçada e do sistema de suspensão complexo.

O interior reflete essa versatilidade utilitária. Os bancos traseiros, fixados por ganchos no assoalho, podem ser removidos ou invertidos, transformando a cabine em um compartimento de carga para equipamentos ou motocicletas. O acabamento em couro Dark Graphite com detalhes em latão e costuras laranjas SRT sela a transição entre a rusticidade do off-road e o refinamento de performance.

Tim Kuniskis, CEO das marcas americanas da Stellantis, posiciona o conceito como um exercício de controle e potência. Dado o anúncio prévio da Stellantis sobre a chegada de um Wrangler Scrambler de duas portas e sua versão SRT, o protótipo do SEMA funciona como a prova técnica de viabilidade para a futura linha de produção.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Arbusto desafia a seca: mantém copa densa em solos pobres sem correções
Jardinagem
Arbusto desafia a seca: mantém copa densa em solos pobres sem correções
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Portugal
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Zrazy de Leningrado: frango selado na manteiga e queijo derretido no recheio
Receitas e Culinária
Zrazy de Leningrado: frango selado na manteiga e queijo derretido no recheio
Mais populares
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027

O Governo priorizou a entrega da Linha Circular no desenho original para evitar atrasos, descartando a conversão imediata para 'Linha em Laço', que custaria mais 18 milhões de euros.

Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Os planos de Trump após as eleições: o que está por trás das ameaças de veto? Ksenia Semenova Seis décadas de asfixia: o que o embargo transformou na sobrevivência cubana Olesya Kireeva Eleições americanas em xeque: pressão tarifária sobre o Brasil pode perder força Dmitriy Sokolov
Reintrodução de leopardos-amur em Primórie forma primeiros casais em 50 anos
Sobremesa de biscoito chocolate e creme de requeijão com banana fica pronta após repouso
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
últimos materiais
Jeep troca eixo rígido por algo novo: Scrambler SRT mira estabilidade em pistas rápidas
Técnica de cílios 'ghost': curvatura estrutural e preenchimento intersticial
34 mil sites de apostas continuam operando após proibição do governo Lula
Bolsos que cedem rápido: o sinal silencioso de costuras fracas em alfaiataria
Camarões envoltos em prosciutto com melão, feta e rúcula
Menos de 1% das bactérias crescem em laboratório, mas são as invisíveis que controlam o clima
Brasil continuará importando diesel até 2036 apesar de alta na extração de petróleo
Banho de gato: estabilidade física e limites do toque para reduzir o pânico
Zrazy de Leningrado: frango selado na manteiga e queijo derretido no recheio
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.