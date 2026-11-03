Jeep troca eixo rígido por algo novo: Scrambler SRT mira estabilidade em pistas rápidas

A Jeep apresentou no SEMA 2026 o Wrangler Scrambler SRT, um conceito que deixa de lado a rigidez do eixo dianteiro sólido para apostar em uma dinâmica de alta velocidade. A mudança central reside na adoção de uma suspensão dianteira independente de longo curso, desenvolvida em parceria com o campeão de off-road Casey Currie. O sistema, já testado na prova NORRA 500 com o protótipo Striker, altera a relação entre o pneu e o terreno: enquanto o eixo rígido prioriza a articulação em rochas, a solução independente busca precisão direcional e estabilidade em trajetórias rápidas, reduzindo a instabilidade típica de veículos pesados em alta velocidade.

Photo: commons.wikimedia.org by Mingos Jeep Rental, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jeep Wrangler

Engenharia de Chassi e Estrutura

Para suportar a nova dinâmica, a arquitetura do veículo foi expandida. O chassi do Wrangler recebeu um prolongamento frontal com a frente "sharknose" herdada do Gladiator e portas alongadas. A contrapartida dessa mudança dimensional é a redistribuição do centro de gravidade e do equilíbrio de massas, culminando em uma traseira totalmente redesenhada. O espaço de carga integrado e a gaiola de proteção estrutural não servem apenas à estética, mas conferem a rigidez torcional necessária para que a carroceria não sofra fadiga sob a pressão de saltos e impactos severos.

Na parte posterior, a engenharia seguiu a lógica dos trophy trucks. O eixo traseiro e os componentes de roda foram reforçados para absorver a energia de impactos bruscos, garantindo que a potência do conjunto motriz seja transmitida ao solo sem romper os elos da transmissão em condições de deserto.

Performance e Funcionalidade Interna

Embora a Jeep não tenha detalhado a ficha técnica do motor, a chancela SRT e a referência a um "armamento de deserto" apontam para a aplicação de um V8 com supercharger, possivelmente o 6.2 litros da linhagem Hellcat. O ganho de potência bruta é a ferramenta necessária para compensar o peso adicional da estrutura reforçada e do sistema de suspensão complexo.

O interior reflete essa versatilidade utilitária. Os bancos traseiros, fixados por ganchos no assoalho, podem ser removidos ou invertidos, transformando a cabine em um compartimento de carga para equipamentos ou motocicletas. O acabamento em couro Dark Graphite com detalhes em latão e costuras laranjas SRT sela a transição entre a rusticidade do off-road e o refinamento de performance.

Tim Kuniskis, CEO das marcas americanas da Stellantis, posiciona o conceito como um exercício de controle e potência. Dado o anúncio prévio da Stellantis sobre a chegada de um Wrangler Scrambler de duas portas e sua versão SRT, o protótipo do SEMA funciona como a prova técnica de viabilidade para a futura linha de produção.