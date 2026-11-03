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Indústria automotiva em transformação: GAC e a nova estratégia para o mercado europeu

Carros

No Salão de Paris, Ma Hayan, presidente do GAC Europe, anunciou uma mudança na arquitetura de produção para o continente: a transição da exportação de modelos prontos para o projeto local "desenhado na Europa para a Europa". Essa reconfiguração industrial visa integrar a cadeia de suprimentos e o desenvolvimento técnico ao mercado europeu, com o objetivo de atingir 210.000 unidades vendidas até 2030, um salto que exige a instalação de uma rede de distribuição e pós-venda capaz de sustentar essa demanda física.

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Photo: commons.wikimedia.org by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
GAC

O primeiro elo tangível dessa estratégia é o lançamento do AION UT Cross. Este modelo não é uma adaptação simples, mas o resultado da atuação do centro de design de Milão. As especificações mecânicas e espaciais refletem uma lógica de uso urbano e de lazer: uma entre-eixos de 2.750 mm em uma carroceria compacta, um volume de bagageiro de 440 litros e 24 espaços de armazenamento integrados. A calibração do chassi foi ajustada especificamente para as condições das estradas europeias, buscando equilibrar a manobrabilidade em cidades densas com a estabilidade necessária para viagens de recreação. A oferta de propulsão cobrindo HEV, PHEV e EV garante a cobertura de cenários onde a infraestrutura de recarga domiciliar é ausente, mantendo a viabilidade operacional do veículo independentemente do acesso à rede elétrica.

Infraestrutura de suporte e logística de peças

A sustentabilidade da operação depende da capacidade de resposta da rede de serviço. O programa GAC CARE+ opera com um centro distribuidor de peças em Roterdã, que assegura uma taxa de preenchimento de pedidos superior a 95% e um tempo médio de entrega de 36 horas. Essa logística física é crítica para reduzir o tempo de indisponibilidade dos veículos. As oficinas na Europa comprometem-se a responder a solicitações técnicas em até 48 horas. Além disso, a cobertura de assistências na estrada é garantida por três anos, com suporte em toda a Europa através da parceira com a Allianz Partners, eliminando barreiras geográficas no atendimento emergencial.

Os termos de garantia estabelecem limites objetivos de durabilidade e risco financeiro para o comprador: oito anos ou 160.000 km para o veículo como um todo; oito anos ou 200.000 km para a bateria de tração; e dez anos de proteção contra corrosão. Esses parâmetros não são apenas cláusulas contratuais, mas indicadores de confiança na durabilidade dos componentes sob o uso intensivo e nas variações climáticas europeias, exigindo que a rede de peças e serviços esteja fisicamente presente na região para manter a promessa de longo prazo.

Expansão da rede e capacidade de engenharia

Para materializar a meta de vendas, o GAC planeja abrir mais de 180 pontos de venda e serviço neste ano em cinco mercados-chave: Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha. A presença da marca já abrange 30 países, com a implementação de centros de atendimento local, como na França, para eliminar fricções linguísticas e operacionais. Esta expansão comercial é sustentada por um próximo passo na capacidade produtiva: a abertura de um centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na Europa em 2027. Até 2028, essa estrutura deverá contar com uma equipe de mais de 100 engenheiros especializados em pesquisa local, calibração das unidades de propulsão, ajuste de chassi para as vias locais e conformidade regulatória. Essa internalização da engenharia permite que as melhorias dos modelos sejam feitas com base em dados reais de estrada europeia, afetando diretamente a qualidade final do produto entregue ao consumidor.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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