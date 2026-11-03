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BYD planeja superar 500 km/h com Yangwang U9 Xtreme em Dubái em 2027

Carros

A BYD planeja para novembro de 2027, em Dubái, um novo registro de velocidade para automóveis de produção em série. O objetivo é com que o Yangwang U9 Xtreme supere a marca de 500 km/h. Stella Li, vice-presidente executiva da montadora, confirmou a intenção, destacando que a manobra de ida e volta exigirá uma pista de 15 quilômetros de extensão. A definição do local está sendo negociada com a polícia local para garantir as condições de segurança necessárias.

Суперкар BYD Yangwang U9
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Суперкар BYD Yangwang U9

O modelo em questão é uma variante de pista do supercarro U9, projetada especificamente para desafiar os limites físicos do desempenho. A engenharia do veículo baseia-se em quatro motores elétricos, posicionados sob o assoalho para otimizar a distribuição de peso, que juntos geram cerca de 3.000 cavalos de força. Essa potência é gerenciada por uma rede de bordo de 1.200 volts, configuração que permite lidar com a demanda energética extrema necessária para alcançar tais velocidades.

Referência e limites

O projeto já demonstrou sua capacidade em condições controladas. Em setembro de 2025, no circuito de testes ATP na Alemanha, o piloto Marc Basseng registrou a velocidade de 496,22 km/h. Esse resultado consolidou o U9 Xtreme como o detentor do recorde absoluto para modelos de produção, superando a marca anterior do Bugatti Chiron. A distância restante para o próximo marco simbólico é de apenas 3,78 km/h, o que indica que a barreira dos 500 km/h está ao alcance da tecnologia atual do veículo.

Além da velocidade máxima, o carro estabeleceu o melhor tempo de volta para elétricos no Nürburgring, com 6 minutos e 59,157 segundos. A edição é limitada a 30 unidades, cada uma avaliada em mais de 20 milhões de yuans, o que posiciona o Yangwang U9 Xtreme em uma categoria exclusiva de hiperdesempenho, onde a relação entre potência, aerodinâmica e gestão térmica determina o resultado final.

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