Volkswagen Golf Hybrid substitui câmbio automático por redutor de estágio único para operar como elétrico até 60 km/h

O Volkswagen apresenta seu primeiro híbrido pleno em competidores diretos como o Honda Civic e a Toyota Corolla, marcando uma mudança de paradigma na estratégia da marca. A proposta central é o deslocamento do foco do motor a combustão para a tração elétrica em baixas e médias velocidades, onde o bloco de combustão funciona primariamente como um gerador de energia. Essa arquitetura busca uma economia de combustível de até 56,5 mpg (aproximadamente 50 mpg em conversão direta) em condições urbanas, superando a abordagem do "mild-hybrid" tradicional.

Photo: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Golf

A mecânica baseia-se em um motor turbo a gasolina de 1,5 litro, com 168 cv na versão testada, integrado a um sistema elétrico de 48 volts. A característica estrutural que define a dinâmica do veículo é a ausência de uma transmissão automática convencional. Em seu lugar, o projeto utiliza uma transmissão redutora de estágio único. Até cerca de 60 km/h, as rodas são acionadas exclusivamente pelo motor elétrico. Acima dessa velocidade, um mecanismo de acionamento conecta o motor a combustão através do redutor único, um arranjo que, em termos de desempenho e sensação de condução, equivale à sexta marcha de um câmbio automático tradicional.

Comportamento na estrada

A análise do veículo revela uma dicotomia entre o uso urbano e o desempenho em cargas mais intensas. No trânsito urbano lento, o Golf Hybrid opera com o silêncio e a linearidade de um veículo elétrico. A aceleração é suave e previsível, sem trancos. Com uma condução cuidadosa, é possível percorrer longas distâncias com o motor a combustão desligado, utilizando a recuperação de energia para recarregar a bateria de 1,6 kWh.

A Volkswagen afirma que o consumo urbano é 11% inferior ao do modelo eHybrid (híbrido plug-in), uma vantagem confirmada por testes realizados em Nice e Mônaco, onde o veículo alcançou a marca de 56,5 mpg, colocandoo no mesmo patamar dos principais concorrentes japoneses.

Contudo, ao exigir maior desempenho, como ao ativar o modo Sport ou enfrentar rampas íngremes, o caráter do carro altera-se abruptamente. O torque elétrico cede lugar à força do motor a combustão. Aqui, a limitação da transmissão de estágio único se torna evidente: a falta de múltiplas relações de transmissão resulta em rotações do motor que ficam "flutuantes" em relação à velocidade do veículo.

Esse fenômeno, descrito como um "efeito elástico", provoca um ruído indesejado que contrasta com a sensação de modernidade e suavidade percebida nas velocidades mais baixas. O motor torna-se ruidoso e menos refinado, evidenciando a contradição entre a eficiência elétrica e as limitações mecânicas em regimes de alta rotação.

O veículo não é posicionado como um carro esportivo, mas sim como um instrumento otimizado para condições específicas: baixa velocidade, ambiente urbano e fluxo constante de tráfego. Nesses cenários, o Golf Hybrid demonstra seu principal atributo: a previsibilidade e a economia. Para quem prioriza a eficiência de deslocamento sobre a expressão de identidade, essa abordagem oferece uma solução lógica e atrativa, especialmente em um contexto de aumento dos preços dos combustíveis.