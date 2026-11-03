Tanque cheio destrói motor: combustível velho baixa octanagem e causa detonações

A transição para veículos híbridos plug-in (PHEV) exige a desconstrução de hábitos herdados tanto dos carros a combustão quanto dos elétricos puros (BEV). A arquitetura de um PHEV não é a simples soma de dois sistemas, mas uma interação onde as limitações físicas de um componente podem comprometer a integridade do outro. Ignorar essas particularidades pode levar a danos severos no motor a combustão (ICE), muitas vezes classificados como mau uso, o que anula a garantia.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина подключает зарядный кабель к зарядной станции для электромобиля в вечернее время

A armadilha do tanque cheio e a degradação do octano

Para quem opera o veículo prioritariamente no modo elétrico, a prática de manter o tanque sempre cheio é contraproducente. Além de adicionar um peso desnecessário à suspensão (entre 40 e 50 kg de combustível parado), existe um risco químico: a degradação do combustível.

Com o tempo, as frações leves da gasolina evaporam e são absorvidas pelo cânister, o que reduz a octanagem do líquido remanescente. Na prática, uma gasolina AI-95 pode regredir para o nível de uma AI-92, ou a AI-92 cair para AI-89. O sintoma final dessa degradação é a detonação (batida de pino), que causa danos físicos aos componentes internos do motor. Como a análise laboratorial do combustível revelará um número de octano abaixo do especificado pelo fabricante, o reparo tende a ser negado pela garantia.

Para mitigar esse risco, recomenda-se manter apenas uma reserva técnica (cerca de 10 litros) e utilizar combustíveis com octanagem superior à mínima exigida (por exemplo, usar Premium onde se usaria Regular). Antes do inverno, a renovação desse combustível é essencial, pois a gasolina "velha" perde a volatilidade, prejudicando a partida a frio.

Condensação no óleo e a inércia térmica

Em baixas temperaturas, a formação de condensos no óleo do motor é inevitável. Em carros convencionais, esse vapor d'água é expelido rapidamente devido ao calor e à carga constantes do motor. No PHEV, porém, o motor a combustão muitas vezes opera em estado "morno", sem carga suficiente para atingir a temperatura ideal de evaporação.

O resultado é a emulsão de água no óleo, o que degrada a capacidade de lubrificação. Para reverter esse quadro, é necessário forçar a temperatura do sistema: a cada uma ou duas semanas, o condutor deve levar o veículo a uma rodovia, selecionando o modo de prioridade do motor a combustão e mantendo velocidades entre 90 e 100 km/h por 30 a 60 minutos. Esse procedimento é a única forma de "secar" o óleo e o escapamento. Por consequência, a troca de óleo e filtro deve ser anual, independentemente de a quilometragem ser baixa (como 3 ou 4 mil km).

O conflito entre a bateria cheia e a partida do motor

Um paradoxo do sistema PHEV é que a bateria carregada a 100% pode impedir o funcionamento do motor a combustão. Para evitar emissões desnecessárias, a eletrônica bloqueia a partida do ICE se a carga estiver acima de um certo limite — geralmente 80% na maioria dos modelos e 70% em SUVs como as linhas Leopard 5, 7 e 8.

Isso torna problemático o pré-aquecimento do motor em dias frios ou a verificação do nível de óleo após a troca, já que o sistema não inicia o motor autonomamente por "achar" que há energia elétrica suficiente.

Existem duas formas de resolver esse bloqueio:

Limitação de carga: Configurar o limite de carga da bateria para 80% via menu. Isso libera a partida forçada do motor, permitindo que ele aqueça gradualmente e evite riscos de desgaste prematuro (como riscos nas camisas dos cilindros) por operação a frio.

Configurar o limite de carga da bateria para 80% via menu. Isso libera a partida forçada do motor, permitindo que ele aqueça gradualmente e evite riscos de desgaste prematuro (como riscos nas camisas dos cilindros) por operação a frio. Consumo prévio: Rodar entre 20 e 35 km apenas no modo elétrico para baixar a carga da bateria para a faixa de 80%, permitindo então a ativação do motor.

Procedimentos de serviço e menus de engenharia

A verificação correta do nível de óleo após a substituição exige que o lubrificante tenha circulado por todos os canais do motor. Embora existam menus de engenharia que permitem forçar a partida do motor independentemente da carga da bateria (usados para testes de emissões e circulação de óleo), esses menus são complexos e o acesso é restrito a centros autorizados.

Dado o risco de bloqueio do sistema por erros de configuração no menu de engenharia, a recomendação para proprietários é a gestão preventiva: limitar a carga da bateria para 80% antes de levar o carro à oficina. Isso garante que o motor possa ser ligado para a validação do serviço sem a necessidade de intervenções profundas no software do veículo.