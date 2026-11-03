Ronco inconfundível em Monza: Ford confirma V8 aspirado para o WEC e mira hegemonia em Le Mans

O ronco capturado em Monza não é apenas um registro sonoro, mas a confirmação da arquitetura que a Ford levará ao World Endurance Championship (WEC). O protótipo LMDh, embora camuflado, revelou a operação de um V8 híbrido de 5,4 litros, cuja assinatura acústica denuncia a natureza aspirada do motor, diferenciando-o das soluções turboalimentadas de seus concorrentes diretos.

Photo: commons.wikimedia.org by Thomas Vogt from Paderborn, Deutschland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ford Flathead V8 (52455940840)

A engenharia do conjunto

A base do projeto é a evolução do bloco Coyote, motor conhecido nos Mustang de série. A decisão da Ford Racing de adaptar essa plataforma para o regulamento LMDh implica em transformar um motor de rua em um componente de alta performance, onde a função da hibridização é equilibrar a entrega de torque. O sistema elétrico atua para compensar perdas inerentes ao ciclo de combustão ou para adicionar tração instantânea, mantendo a potência combinada rigorosamente dentro do limite de 670 cv imposto pelo regulamento do WEC.

Essa configuração cria uma contrapartida técnica clara: enquanto motores turbo podem oferecer maior eficiência volumétrica, a escolha do V8 aspirado com auxílio elétrico busca estabilidade na entrega de potência e a confiabilidade mecânica necessária para as longas distâncias, onde o superaquecimento e a fadiga de componentes turbo costumam ser gargalos.

Cronograma e ambições

A apresentação oficial do veículo está marcada para 26 de novembro, com a estreia nas pistas prevista para março de 2027, no Catar. O objetivo central é a vitória geral nas 24 Horas de Le Mans, buscando resgatar a hegemonia de 1966, quando a marca dominou o pódio com o GT40, e a conquista de 2016 na categoria LMGTE Pro. O sucesso do projeto agora depende de quão eficiente será a integração entre a transmissão híbrida e a robustez do bloco V8 sob regime de carga máxima.