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Volkswagen registra prejuízo operacional de 5,86 bilhões de euros e reduz projeção de vendas na China

Carros

A Volkswagen AG enfrenta um cenário de instabilidade estrutural que vai além de ajustes contábeis, evidenciado por um resultado operacional severamente impactado no terceiro trimestre de 2026. A companhia registrou um prejuízo operacional de 5,86 bilhões de euros no período, enquanto o lucro operacional do primeiro semestre despencou 98,7%, totalizando apenas 71 milhões de euros. No acumulado de nove meses, a receita recuou 2,2%, fechando em 233,4 bilhões de euros.

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Photo: Wikipedia by AndreasPraefcke, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Embora o grupo aponte a existência de 8,7 bilhões de euros em fatores extraordinários — dos quais 7,8 bilhões ocorreram no terceiro trimestre -, a natureza dessas perdas é predominantemente administrativa. O impacto central foi a desvalorização contábil da marca Porsche, estimada em 6,4 bilhões de euros, somada a ajustes de ativos na China e custos relacionados à venda da planta de Osnabrück. Sem esses lançamentos, o lucro teria sido de 8,8 bilhões de euros, com margem de 3,8%. No entanto, a projeção de rentabilidade para o fechamento de 2026, fixada abaixo de 1%, indica que a operação real da empresa está sob pressão.

Retração produtiva e a crise no mercado chinês

O núcleo da crise operacional reside na China, onde a Volkswagen experimenta o que a gestão local define como "queda livre". A contração é visível nos números de entrega: nos primeiros nove meses, as vendas no país caíram 30%, com um recuo ainda mais drástico de 42% no segmento de veículos elétricos. Essa erosão de mercado forçou a empresa a revisar drasticamente suas metas; a previsão de vendas para 2026 foi reduzida para menos de 19 milhões de unidades, contra as 24 milhões planejadas anteriormente.

A longo prazo, a perspectiva é de encolhimento. A expectativa para 2030 é que as vendas anuais na China atinjam 2,2 milhões de veículos, valor significativamente inferior aos 3,2 milhões previstos nos planos originais. Esse cenário altera a lógica de investimento e escala do grupo na região.

Ajuste de capacidade e corte de custos

Para estancar a perda de competitividade, a Volkswagen iniciou a desmobilização de ativos e a redução de sua estrutura produtiva na Ásia. Nos últimos dois anos, a capacidade de produção na China foi reduzida em mais de 1 milhão de veículos. O ajuste operacional também atingiu a força de trabalho, com o quadro de funcionários caindo de 90 mil para menos de 70 mil pessoas, acompanhado por uma redução de 20% nos custos operacionais.

O plano de contingência prevê novas etapas de retração: a redução de mais 500 mil unidades na capacidade produtiva e um corte adicional de custos entre 20% e 30% até o final de 2027. A urgência dessas medidas, reiterada pela diretoria financeira, reflete a tentativa de adaptar a estrutura de custos de uma gigante industrial a uma realidade de demanda em declínio e concorrência acirrada no maior mercado automotivo do mundo.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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