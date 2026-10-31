Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste

Ruslan Mamyshev, diretor da empresa "Honest Auto", cita três modelos — o Chery Tiggo 3, o Lifan X70 e o JAC S7 — em que os sintomas típicos nem sempre indicam desgaste natural, mas frequentemente revelam falhas de projeto ou de material. Distinguir entre o envelhecimento natural e um defeito sistêmico permite uma avaliação precisa do custo de possíveis reparos e evita a substituição desnecessária de peças.

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Chery Tiggo 3 (2016-2020): Condição do Metal e Qualidade das Conexões

O primeiro e mais óbvio indicador para este modelo é a condição da carroceria. A má proteção contra corrosão leva à ferrugem após apenas dois ou três anos de uso. Em casos extremos, o metal corrói até formar buracos. Como esse problema é generalizado, uma inspeção dos painéis da carroceria deve preceder a avaliação do motor ou do chassi. Se o metal já começou a se deteriorar, a questão não é substituir um componente específico, mas sim avaliar a durabilidade geral da estrutura.

O segundo ponto de atenção é a suspensão. Um sintoma característico é um ruído constante de batida e folga nas juntas esféricas e nos coxins silenciosos, que retornam após uma substituição recente. Um problema recorrente indica não uma montagem inadequada, mas sim a baixa qualidade dos materiais utilizados nos próprios componentes: eles perdem a forma ou se deterioram rapidamente. O motor requer uma inspeção separada por volta dos 100.000 quilômetros. Um aumento perceptível no nível de óleo em relação ao padrão é um sinal que exige um teste de compressão dos cilindros antes de tirar conclusões sobre as juntas ou vedações. Problemas elétricos com o rádio, a coluna de direção ou as luzes de freio são, na maioria das vezes, causados ​​por uma única causa: corrosão por contato. Antes de substituir as unidades de controle ou as lâmpadas, é aconselhável inspecionar a condição dos terminais e conectores, pois restaurar o contato é uma solução significativamente mais barata do que diagnosticar o circuito elétrico.

Lifan X70 (2017-2020): Inspeção prioritária da transmissão de distribuição

Assim como nos veículos Chery, a corrosão da carroceria é um defeito precoce e típico. No entanto, o principal risco técnico que afeta o custo de propriedade é a condição do motor entre 50.000 e 70.000 quilômetros. Nesse caso, o consumo de óleo é um indicador fundamental. O aumento do consumo de óleo geralmente está associado ao esticamento da corrente de distribuição. Se o proprietário relatar ruídos incomuns no compartimento do motor, verificar a condição da corrente torna-se uma prioridade. O desgaste da corrente pode levar a sérios danos ao motor, portanto, esse sintoma não deve ser ignorado. Ao contrário do motor e da carroceria, a transmissão neste modelo demonstra maior confiabilidade e raramente requer intervenção, tornando a condição do motor e do metal o foco principal da inspeção.

JAC S7 (2020-2025): Controle Eletrônico e Resistência Estrutural

No caso do JAC S7, sinais de redução da vida útil dos principais componentes aparecem após 40.000-50.000 quilômetros. O elemento mais vulnerável é a transmissão manual automatizada. Trancos característicos ou trocas de marcha incorretas neste modelo são frequentemente interpretados erroneamente como desgaste mecânico das engrenagens. No entanto, neste caso, o sintoma geralmente indica uma falha na eletrônica de controle ou nos atuadores. Antes de desmontar a transmissão, é recomendável verificar a unidade de controle e o estado dos solenoides ou atuadores. A substituição de peças mecânicas sem um diagnóstico adequado da parte eletrônica pode não resolver o problema e apenas aumentar os custos de reparo.

A suspensão requer atenção especial, pois a fadiga do metal é um sintoma comum. Um sintoma característico é a perda de rigidez na articulação da suspensão, mesmo que os componentes sejam novos. Se ruídos incomuns forem ouvidos na suspensão com uma quilometragem relativamente baixa, isso pode ser devido a uma diminuição na resistência estrutural do metal, e não simplesmente ao desgaste das juntas esféricas ou buchas. Nesse caso, a substituição de peças padrão pode não resolver a folga, pois o problema reside no material dos próprios elementos de suporte, e não em suas partes móveis.