Volkswagen estrutura transição para autonomia plena com matriz VEGA e simulação massiva

A Volkswagen definiu a estrutura técnica que sustentará a transição de seus veículos para a autonomia plena, centrando a estratégia na nova matriz VEGA. O plano prevê que, até 2026, sete modelos eletrificados da marca incorporem um sistema de condução autônoma desenvolvido em parceria com a Carizon, capaz de operar em fluxos urbanos, rodovias e manobras de estacionamento.

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A validação por simulação e o salto para o Nível 3

O diferencial da solução não reside apenas no hardware de sensores, mas no método de calibração dos algoritmos. Para garantir a segurança antes do contato com o consumidor, a Volkswagen utiliza inteligência artificial para processar até 30 milhões de cenários virtuais diários, baseados em situações reais de trânsito. Essa abordagem permite testar reações a eventos raros e complexos que seriam perigosos ou improváveis de serem replicados em testes de campo convencionais.

Atualmente, a montadora opera em fase de coleta de dados e testes de campo, já com autorização para validar a tecnologia de Nível 3 de autonomia (onde o carro assume a condução, mas o motorista deve estar apto a intervir). A meta é que a produção em série de veículos com essa capacidade ocorra em 2027, transformando os testes atuais em calibrações finais para o mercado.

Engenharia de plataforma: eficiência e segurança elétrica

A base física dessa evolução divide-se em duas arquiteturas principais dentro da matriz VEGA. A plataforma CMP, voltada para carros de entrada (Classe A), suporta motorizações elétricas e híbridas, com autonomia de até 600 km e consumo médio de 11 kWh/100 km. Para os modelos topo de linha, a plataforma CSP permite a instalação de baterias de maior capacidade, elevando a autonomia para 800 km.

Um detalhe crítico de engenharia comum a ambas é a proteção do circuito elétrico: em caso de colisão, os motores elétricos são desconectados da fonte de energia em apenas 5 milissegundos. Essa resposta imediata visa anular o risco de eletrificação da carroceria, protegendo os ocupantes e as equipes de resgate.

Roteiro tecnológico até 2029

Além das novas estruturas, a Volkswagen mantém a plataforma CEA, já presente em cinco modelos, que servirá de base para a expansão da autonomia. O cronograma estratégico até 2029 prevê a implementação de um "agente de domínio" de inteligência artificial e a transição para o Nível 4 de autonomia.

Essa trajetória indica a migração de sistemas meramente assistenciais para a gestão autônoma total, onde a intervenção humana deixa de ser um requisito operacional para se tornar uma exceção em cenários específicos.