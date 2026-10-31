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Mercado chinês lança Li i6 2026: novos recursos que podem mudar tudo

Carros

O mercado chinês recebeu a versão 2026 do Li i6 com uma movimentação comercial incomum: o crossover elétrico chega com aprimoramentos técnicos, mas com o preço reduzido em 10.000 yuans em relação ao modelo 2025. O valor de entrada agora é de 249.800 yuans, podendo chegar a 239.800 yuans (aproximadamente R$ 330 mil em conversão direta) durante a fase inicial de vendas.

Li Auto i6
Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Li Auto i6

A estratégia da integração vertical

A mudança fundamental nesta atualização não está no design, mas na origem dos componentes. A Li Auto decidiu substituir fornecedores externos por tecnologia proprietária, buscando maior controle sobre a eficiência e a integração do sistema. O chip Mach M100 assume agora a gestão dos sistemas inteligentes de assistência ao condutor, enquanto as baterias da CATL dão lugar ao sistema Lianshan 5C, desenvolvido internamente.

Essa troca de hardware reflete diretamente na autonomia. Com o novo pacote de baterias de 96 kWh, a versão com tração traseira elevou seu alcance no ciclo CLTC de 720 km para 780 km. Já a variante com tração integral, que combina motores de 150 kW (dianteiro) e 250 kW (traseiro), atinge a marca de 710 km de autonomia. Para quem opta pela simplicidade do motor único, a potência entregue é de 250 kW (340 cv).

Digitalização e ergonomia interna

Embora as dimensões externas permaneçam consistentes — com 4.950 mm de comprimento e entre-eixos de 3.000 mm -, a altura da carroceria foi levemente reduzida. O foco do interior deslocou-se para o processamento de dados: a tela frontal de 29 polegadas com resolução 6K e o monitor traseiro de 21 polegadas 4K agora são operados pelo processador Qualcomm 8797, visando eliminar engasgos na interface do usuário.

O refinamento do habitáculo inclui assentos com função de "gravidade zero" e um refrigerador capaz de atingir -6 graus. No campo funcional, a marca introduziu faróis com luz alta adaptativa (ADB) e a motorização elétrica do porta-malas dianteiro. Este último detalhe cria um ponto de fricção para os proprietários do modelo anterior, que terão que pagar separadamente pela instalação do sistema elétrico, em atualização prevista para dezembro.

Ajustes estéticos e funcionais

Visualmente, o Li i6 preserva a identidade da marca, mantendo a dianteira agressiva e o anel de LEDs característico. As alterações externas são pontuais e focadas em aerodinâmica e estética: as maçanetas agora são semi-embutidas e a paleta de cores foi expandida com as tonalidades Verde Menta e Roxo.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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