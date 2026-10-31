Falhas de catalisador em motores Hyundai e Kia: diagnóstico precoce por endoscopia

A recorrência de falhas graves nos motores de veículos Hyundai e Kia tem sido alvo de debates prolongados, mas os dados técnicos e os recalls oficiais transformam o que parecia ser um mito de internet em um alerta concreto para proprietários. Desde 2015, as fabricantes recolheram quase 2,4 milhões de veículos devido a riscos de incêndio e defeitos mecânicos. Um caso emblemático envolveu 379 mil unidades do Kia Soul (motores 1.6L, 2011-2016), onde investigações nos Estados Unidos ligaram falhas no sistema de injeção ao superaquecimento do catalisador e consequentes focos de incêndio.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сломанный двигатель

Em 2019, novos recalls revelaram que erros no software da unidade de controle podiam provocar uma combustão anômala durante o superaquecimento do neutralizador. Esse processo degrada pistões e bielas, culminando na parada repentina do motor ou em incêndios.

A dinâmica da falha: do superaquecimento ao desgaste abrasivo

O problema reside em uma decisão de projeto: a integração do catalisador diretamente ao coletor de escape. Embora essa proximidade acelere o aquecimento do componente para atender a normas ecológicas, ela expõe a matriz cerâmica a temperaturas extremas. Quando o limite térmico é ultrapassado, a cerâmica trinca e se fragmenta em um pó abrasivo.

O sintoma crítico surge quando esse resíduo cerâmico retorna para as câmaras de combustão. O pó atua como um agente esmerilhante nas paredes dos cilindros, provocando riscos (estrias), perda de compressão e aumento do consumo de óleo. A fragilidade do material é agravada pela composição química; relatos de centros de serviço indicam a ausência de ródio em muitos desses catalisadores, metal essencial para estabilizar a cerâmica sob calor intenso.

Motores vulneráveis e a detecção precoce

A série de motores atmosféricos Theta II (2.0 e 2.4 litros) é a mais exposta, equipando modelos como Hyundai Elantra, Sonata, Tucson, Kia Ceed, Sportage, Optima, Cerato, Seltos e versões iniciais da Genesis. Nesses motores, a vulnerabilidade é potencializada pela falta de esguichos de óleo para resfriamento dos pistões em versões antigas, criando um cenário onde o motor sofre tanto a abrasão do catalisador quanto a deficiência de lubrificação.

Os motores Gamma (1.4 e 1.6 litros), presentes no Kia Rio e Hyundai Solaris (primeiras gerações, 2011-2017), seguem a mesma lógica de risco devido à proximidade do catalisador e a fragilidade da cerâmica.

O diagnóstico baseado apenas no computador de bordo costuma ser tardio. O código de erro P0420 (baixa eficiência do catalisador) geralmente aparece quando a destruição já é avançada. Antes disso, sinais sutis podem ser observados:

Ruído metálico (chocalho) com o motor frio;

Perda gradual de potência;

Aumento no consumo de óleo lubrificante.

A verificação mais segura para separar a suspeita da certeza é a endoscopia dos cilindros, que revela o desgaste prematuro das paredes internas antes mesmo dos sensores dispararem o alerta.

Prevenção e intervenção

Para mitigar o risco, é fundamental garantir a qualidade do combustível, a integridade das velas e bobinas de ignição, e evitar o uso prolongado do veículo sem que o motor tenha atingido a temperatura ideal. Especialistas recomendam a análise dos gráficos das sondas lambda e a inspeção endoscópica a cada 20 ou 30 mil quilômetros, especialmente após os 60-80 mil km de rodagem.

A substituição do catalisador entre 100 e 120 mil quilômetros é apontada como uma medida preventiva economicamente mais viável do que a retífica completa do motor. Para quem adquire veículos usados das linhas Theta II e Gamma, a endoscopia torna-se um passo indispensável para validar a saúde do motor antes da compra.