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BMW X5 G65: a transição para a Neue Klasse que digitalizou o cockpit e modificou a aerodinâmica

Carros

A quinta geração do BMW X5 (código G65) marca a transição para a plataforma "Neue Klasse", resultando em uma reformulação profunda que vai desde a arquitetura do chassi até a lógica do habitáculo. A mudança de base altera não apenas a estrutura, mas a proposta do SUV, priorizando a eficiência digital e aerodinâmica em detrimento do conservadorismo visual das gerações anteriores.

Зеленый внедорожник
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый внедорожник

A nova volumetria e o impacto aerodinâmico

O design externo rompe com a sobriedade característica do modelo. O corpo apresenta formas mais volumosas e a traseira foi redesenhada com a eliminação da porta do porta-malas dividida, alterando a silhueta tradicional do utilitário. No detalhe funcional, a BMW substituiu as maçanetas convencionais por aberturas retráteis em formato de "asinhas". Embora a fabricante justifique a mudança pelo ganho de coeficiente aerodinâmico, a transição para esse sistema pode impactar a agilidade do acesso cotidiano ao veículo.

Digitalização e a ergonomia do cockpit

O interior reflete a aposta total na interface digital, com a quase completa ausência de botões físicos. O controle do climatizador, dos ajustes dos assentos e a seleção de modos de condução agora concentram-se em uma tela de 17,9 polegadas. Se por um lado os materiais de acabamento e os sistemas de massagem e ventilação mantêm o padrão de luxo, por outro, a complexidade do menu iDrive sugere um tempo de resposta maior para ajustes simples, podendo distrair o condutor.

A ergonomia do volante também sofreu alterações críticas: a substituição de teclas físicas por sensores táteis altera a percepção de controle e a segurança na operação dos comandos durante a direção.

Dinâmica de rodagem e performance

No comportamento dinâmico, o X5 G65 apresenta um equilíbrio refinado entre absorção de impactos e precisão. A suspensão atua de forma mais macia sem comprometer a estabilidade, reduzindo a inclinação da carroceria em curvas e elevando o nível de isolamento acústico.

O motor B58 (3.0 litros, seis cilindros em linha com sistema híbrido leve) recebeu uma turbina atualizada. A modificação ataca a inércia nas baixas rotações, resultando em arrancadas mais decididas e maior eficiência em ultrapassagens em rodovias.

Opções de propulsão e prazos

A gama divide-se entre a versão a combustão 40 xDrive e o totalmente elétrico iX5 60 xDrive. Este último utiliza baterias de sexta geração com arquitetura de 800 volts, permitindo que a carga salte de 10% a 80% em um intervalo de 22 a 23 minutos.

Para os entusiastas de alta performance, há uma espera obrigatória: a versão M60, equipada com motor V8, tem previsão de lançamento apenas para 2027. O novo X5 posiciona-se, portanto, como uma escolha para quem prioriza tecnologia de ponta e conforto de marcha, enquanto proprietários apegados ao design rigoroso e ao controle físico manual podem encontrar a nova interface disruptiva demais.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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