Avito Auto: compradores consultam histórico online antes do contato inicial em 96% dos casos

A compra de um carro usado deixou de ser um exercício de intuição ou de confiança na palavra do vendedor para se tornar um processo de análise de dados. De acordo com levantamento do Avito Auto, a biografia digital do veículo agora precede o contato físico: 96% dos compradores consultam o histórico do carro online, e 61% realizam essa checagem antes mesmo de ver o automóvel ou falar com o proprietário.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Покупатель осматривает подержанный автомобиль

Essa mudança de comportamento reflete a busca por segurança financeira e economia de tempo. Para 53% dos entrevistados, a análise prévia é a ferramenta principal para evitar defeitos ocultos, enquanto 43% utilizam os relatórios para filtrar opções e evitar deslocamentos desnecessários. Na prática, o comprador médio analisa cerca de dez relatórios antes de decidir por um primeiro contato, reduzindo a margem de erro por meio de uma triagem rigorosa. Esse padrão de consumo consolidou-se nos últimos 5 a 10 anos para 40% do mercado.

O interesse do consumidor concentra-se em evidências concretas: 69% priorizam a análise de fotografias, 57% buscam detalhes sobre danos anteriores e 53% examinam o histórico de exploração do veículo. Além disso, 48% dos compradores monitoram anúncios passados para entender a dinâmica de preços e alterações na descrição do bem. A confiança técnica também migrou para a tecnologia, com 54% dos usuários confiando em recomendações de inteligência artificial que interpretam os dados com base em metodologias especialistas.

A expansão da infraestrutura de dados

A capacidade de processar essas informações evoluiu drasticamente. O serviço "Autoteka", que em 2016 utilizava 20 fontes de dados, hoje opera com mais de 2.000 bases, incluindo registros internacionais de veículos importados da China. Essa expansão reflete-se na adoção do serviço, cuja parcela de veículos verificados cresceu quase duas vezes em cinco anos, com projeção de atingir 55% em 2026.

O resultado é um mercado onde o risco é redistribuído. O comprador deixa de depender do "olhômetro" e passa a ter instrumentos para decisões ponderadas. Para o vendedor, a transparência torna-se obrigatória, pois qualquer divergência entre o estado real e o anunciado é exposta antes mesmo do encontro. A lógica do negócio deslocou-se das promessas verbais para a evidência documental, onde o preço final deve ser justificado por provas concretas de conservação e uso.