Modelos europeus perdem espaço: B03 chinês entra para pressionar a própria fábrica da Stellantis

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Carros

A Stellantis está recalibrando sua estratégia de eletrificação na Europa, movendo o eixo de sua competitividade para a marca chinesa Leapmotor. Enquanto conceitos e show-cars dominaram a vitrine do Salão do Automóvel de Paris, a operação real do grupo agora se concentra no Leapmotor B03, um crossover elétrico com previsão de chegada ao mercado no início do próximo ano.

Leapmotor
Photo: commons.wikimedia.org by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Leapmotor

O B03 chega com especificações técnicas objetivas: motor de 194 cv, autonomia de aproximadamente 390 km (242 milhas) e suporte a carregamento rápido de 133 kW. Com preço estimado na faixa inferior dos 20 mil libras esterlinas, o modelo não é apenas um novo produto, mas um instrumento de pressão sobre a própria linha de produção da Stellantis. O carro entra em concorrência direta com modelos europeus da plataforma Smart Car, como o Citroën C3 e o Fiat Grande Panda, superando-os em desempenho técnico, embora apresente um design menos sofisticado.

A engrenagem industrial e a dependência tecnológica

A integração da Leapmotor — da qual a Stellantis detém 51% das vendas internacionais — resolve um gargalo de eficiência do grupo. Enquanto modelos tradicionais como Opel/Vauxhall Corsa, Mokka, Peugeot 2008 e Alfa Romeo Junior registram quedas nas vendas, a demanda por elétricos impulsionou o crescimento de 10% da Stellantis na Europa no terceiro trimestre.

Contudo, a importância da marca chinesa extrapola a entrega de veículos. A Leapmotor atua como o núcleo tecnológico para a futura plataforma "E-car", que servirá de base para novos lançamentos, incluindo o renascimento do Citroën 2CV programado para 2028. Além disso, a parceria tem impacto direto na infraestrutura produtiva: a marca chinesa está sendo utilizada para ocupar capacidades ociosas em fábricas na Espanha e fornecer a plataforma necessária para o novo crossover da Vauxhall.

Na prática, a Stellantis substitui a tentativa de desenvolver tecnologia proprietária de baixo custo por uma importação de know-how e hardware chinês. Isso permite que o grupo otimize custos operacionais e mantenha a volumetria de vendas em um mercado europeu onde a competitividade em preço e autonomia tornou-se a métrica principal de sobrevivência.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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