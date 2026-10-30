Honda desloca desenvolvimento dos SUVs TrailSport de estética para física do terreno

A Honda decidiu deslocar o desenvolvimento de seus SUVs, especificamente as versões TrailSport do Passport e do Pilot, de uma abordagem puramente estética para a aplicação rigorosa da física do terreno. Em vez de se limitar a pacotes de design "robusto", a marca implementou um programa de capacitação técnica interna baseado nos padrões da International 4-Wheel Drive Trainers Association (I4WDTA), buscando transformar a percepção de "capacidade off-road" em métricas de engenharia verificáveis.

Photo: https://unsplash.com by Tabea Schimpf is licensed under Free Honda CR-V на заснеженной дороге в Исландии

A física da tração e a contrapartida ambiental

O cerne da iniciativa é a criação de uma equipe capaz de analisar a interação mecânica entre o pneu e a superfície. Sob a instrução de Pete Langset, certificado pela I4WDTA, e em parceria com a Overland Experts (OEX), engenheiros da Honda treinam em polígonos na Carolina do Norte, Utah e Michigan. O objetivo é dominar a "agressividade progressiva" — a técnica de aplicar torque de forma gradual para maximizar a tração sem cavar o solo.

Essa mudança de mentalidade reflete-se em detalhes operacionais: a escolha de um ponto de ancoragem para resgate, por exemplo, deixa de ser aleatória. O engenheiro agora avalia a botânica local, preferindo árvores de folhas largas em detrimento das coníferas por possuírem sistemas radiculares mais profundos, o que garante a estabilidade da operação de recuperação e minimiza o impacto ambiental.

Do protótipo "mula" ao deserto

Para que a teoria do torque e a altura do solo se traduzam em performance real, a Honda utiliza "mulas" — protótipos severamente modificados do Pilot e do Passport. Esses veículos servem para testar os limites físicos de superação de obstáculos e calibrar a força necessária em operações de resgate, eliminando a lacuna entre a especificação técnica no papel e a resposta do carro no barro ou na rocha.

A aplicação máxima desse conhecimento ocorre nas corridas de Trophy Truck, categoria na qual a Honda compete desde 2023 e planeja lançar uma nova arquitetura de caminhão para o SCORE World Desert Championship até 2027. Embora um Passport TrailSport de série não compartilhe peças com um carro de corrida, a contrapartida é a transferência de conhecimento: a compreensão profunda sobre vetores de tração, aderência e fadiga de materiais em condições extremas do deserto alimenta diretamente o refinamento das versões civis destinadas ao consumidor brasileiro e global.