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Centro de gravidade rebaixado: Toyota altera equilíbrio do Crown Signia no SEMA

Carros

Toyota levou ao estande da SEMA o Crown Signia GT-S, uma reinterpretação do crossover de produção que transforma a silhueta alta em um fastback esportivo de perfil baixo. A intervenção central não está no motor, mas na geometria da carroceria e no comportamento dinâmico: a suspensão com amortecedores de curso variável (coilovers) reduziu o livre-passo em quase 13 centímetros em relação ao modelo de fábrica. Esse ajuste desloca o centro de gravidade para baixo, alterando a distribuição de forças e a resposta do chassi em curvas.

Toyota Crown Signia
Photo: commons.wikimedia.org by Charles from Port Chester, New York, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Toyota Crown Signia

Geometria, contato e frenagem

Para sustentar a nova postura, a largura das rodas foi ampliada para abrigar aros de 21 polegadas. Segundo a Toyota, esse conjunto aumentou a área de contato do pneu com o asfalto em aproximadamente 20%. O ganho é mecânico: maior aderência lateral compensa o torque de rolamento e reduz a tendência do carro a inclinar excessivamente em manobras. A contrapartida vem na massa; para segurar o veículo em desaceleração, o eixo traseiro recebeu pinças de freio emprestadas do Lexus RX 500h F Sport, componentes de dimensionamento superior aos do modelo original, necessários para vencer a inércia do conjunto mais baixo e largo.

Limites da configuração

Apesar da transformação estética agressiva — com difusor proeminente, saídas de escape trapezoidais e pintura com partículas visíveis -, a arquitetura técnica permanece intocada. O propulsor híbrido, composto por um motor a combustão de 2,5 litros, dois elétricos e uma transmissão CVT, mantém a potência total de 240 cv. No interior, a mudança se resume a bancos de perfil esportivo com apoio lateral reforçado e detalhes em vermelho. O GT-S é um estudo de design; a própria Toyota classifica o veículo como um protótipo de exposição, alertando que vários componentes não são homologados para uso em estradas públicas. Mesmo com a presença do Crown Estate no mercado japonês, não há planos para uma produção em série desta versão radicalizada.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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