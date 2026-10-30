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Motor original vira monstro: Nissan eleva Sentra a 300 cavalos sem trocar a base

Carros

Na SEMA 2026, a Nissan apresentou o conceito Sentra Spec-V, uma proposta de engenharia que eleva a potência do motor de quatro cilindros em linha de 2,0 litros para 300 cavalos, partindo dos 149 cavalos originais de fábrica. O objetivo central não era trocar a unidade motriz, mas modificar a arquitetura existente para liberar desempenho adicional, mantendo a base do componente.

Nissan Z Nismo
Photo: commons.wikimedia.org by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Nissan Z Nismo

A solução técnica aposta na sobrealimentação por turbo, reforço interno dos componentes e ajustes no sistema de combustível. Para reduzir a inércia do conjunto e agilizar a resposta do pedal do acelerador, o projeto utiliza um volante do motor mais leve e um sistema de embreagem reforçado. A lógica aqui é direta: menos massa rotacional significa que o motor ganha velocidade mais rapidamente, traduzindo-se em uma entrega de potência mais imediata e previsível em faixas de rotação variadas.

A plataforma combina elementos de diferentes gerações e modelos para otimizar a dinâmica. A suspensão adota a configuração da última geração do Sentra NISMO, com amortecedores e molas recalibradas para cargas de pista, incluindo reservatórios hidráulicos externos na frente. A transmissão é um câmbio manual de seis marchas proveniente do Juke NISMO RS, enquanto o sistema de frenagem vem do GT-R (R35), com pinças Brembo. Essa mistura busca alinhar a rigidez estrutural e a capacidade de frenagem ao ganho de potência obtido no motor.

O pacote aerodinâmico e estético, assinado pela BOMEX, funciona para suportar o desempenho. A tomada de ar frontal ampliada alimenta o intercooler, crucial para a eficiência do turbo em altas rotações. As saias laterais integram saídas de escape, e o capô possui tomadas de ar funcionais e venezianas para gestão térmica. O conjunto de rodas de 19 polegadas, modelo LM-RS1 do Z NISMO, calçado com pneus Yokohama ADVAN NEOVA AD09 de 265 mm de largura, aumenta a aderência. O acabamento é completado pelo aerofólio traseiro do GT-R NISMO e pelo interior com bancos Recaro de cinco pontos e volante NISMO, indicando claramente o uso esportivo do veículo.

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Author`s name Petr Ermilin
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