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Audi Q4 e-tron: recall aponta risco de incêndio em baterias com carga acima de 80%

Carros

A Volkswagen Group of America iniciou o recall de 9.048 unidades dos modelos Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron, abrangendo os anos-modelo 2024 e 2025. A medida visa mitigar o risco de incêndio nas baterias de alta tensão, afetando veículos operando no mercado norte-americano.

Audi Q4 e-tron
Photo: commons.wikimedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q4 e-tron

O sintoma e a propagação térmica

O problema central manifesta-se através de um fenômeno conhecido como propagação térmica. Neste cenário, o superaquecimento de uma única célula danificada da bateria não permanece isolado; ele atua como um gatilho, transferindo calor para as células adjacentes e desencadeando uma reação em cadeia que pode levar à combustão.

A análise técnica indica que o risco é potencializado quando a bateria opera com níveis de carga superiores a 80%. O excesso de energia armazenada nas células aumenta o potencial energético, facilitando o início e a aceleração da reação térmica caso ocorra uma falha interna.

Medida preventiva e verificação

Como solução paliativa, a fabricante recomenda que os proprietários limitem a carga da bateria a 80%. Essa restrição reduz a pressão energética nas células, diminuindo a probabilidade de que um defeito pontual evolua para um incêndio enquanto a solução definitiva de engenharia é desenvolvida.

Até o momento, a Audi não registrou incidentes ou feridos relacionados a este defeito. A situação não é isolada no grupo: 22.524 veículos Volkswagen ID.4 enfrentam problema análogo, também com a recomendação de limitação de carga.

Próximos passos e diagnóstico

A causa exata da instabilidade nas células ainda está sob investigação. A verificação de quais veículos estão comprometidos deve ser feita via número do VIN através do portal da NHTSA (campanha 26V698000), com dados atualizados em 23 de outubro de 2026.

Os proprietários serão notificados oficialmente até 18 de dezembro de 2026. Assim que o método de reparo for validado, os serviços de correção serão realizados gratuitamente pelas concessionárias autorizadas.

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Author`s name Petr Ermilin
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