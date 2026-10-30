O KTM X-Bow GT-XR ganha 592 cv e pacote aerodinâmico GT2 na revisão da nova gestão

O KTM X-Bow GT-XR passa por sua primeira revisão técnica sob a nova gestão do grupo de investimentos belga, liderado por Guillaume de Mevoir. O foco da atualização não foi alterar a concepção do veículo — que permanece como um bólido ultraleve para pista -, mas sim elevar o patamar de performance bruta e a eficiência aerodinâmica.

Photo: commons.wikimedia.org by David Merrett from Daventry, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Porsche Taycan Turbo GT (53877763941)

A engenharia do ganho de potência

O núcleo da atualização reside no motor Audi 2.5 de cinco cilindros. Para elevar a potência para 592 cv — um acréscimo de 99 cv em relação à versão anterior -, a engenharia não substituiu o bloco, mas otimizou o ciclo de admissão e a gestão térmica. O pacote, denominado Factory 600, introduz um coletor de admissão ampliado, um turbocompressor recalibrado para maior pressão e um intercooler de maior capacidade.

Na prática, a solução consiste em aumentar a massa e a temperatura do ar admitido para permitir uma combustão mais vigorosa, transformando a capacidade volumétrica do motor em torque e potência efetivos. Trata-se de uma evolução incremental onde a contrapartida é a exigência de componentes de resfriamento mais robustos para sustentar o novo regime de operação.

Downforce e interface digital

Para lidar com o aumento de potência, o GT-XR incorpora o pacote aerodinâmico Evo, derivado da categoria GT2. A mudança materializa-se em um splitter dianteiro mais agressivo, a adição de canards e novas venezianas nos para-lamas. O objetivo é converter a velocidade em pressão aerodinâmica (downforce), garantindo que a estabilidade do chassi acompanhe a nova performance do motor, evitando que o veículo perca tração em curvas de alta velocidade.

No cockpit, a atualização foca na versatilidade. A introdução de uma tela de 7 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto resolve a lacuna de conectividade para quem utiliza o carro em estradas públicas, sem interferir na dinâmica de pista.

Ajustes de configuração e opcionais

Houve uma mudança na estratégia de equipamentos: a câmera de ré deixa de ser item de série para se tornar opcional, sendo substituída por espelhos retrovisores dobráveis clássicos. A medida reduz o custo da configuração base, transferindo a decisão do componente para o cliente. Como complemento acústico e de fluxo, o veículo agora oferece a opção de sistema de exaustão da empresa alemã Capristo, permitindo a personalização do ronco e a eficiência de saída dos gases sem alterar a entrega de potência do motor.