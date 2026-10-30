Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O KTM X-Bow GT-XR ganha 592 cv e pacote aerodinâmico GT2 na revisão da nova gestão

Carros

O KTM X-Bow GT-XR passa por sua primeira revisão técnica sob a nova gestão do grupo de investimentos belga, liderado por Guillaume de Mevoir. O foco da atualização não foi alterar a concepção do veículo — que permanece como um bólido ultraleve para pista -, mas sim elevar o patamar de performance bruta e a eficiência aerodinâmica.

Porsche Taycan Turbo GT (53877763941)
Photo: commons.wikimedia.org by David Merrett from Daventry, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Porsche Taycan Turbo GT (53877763941)

A engenharia do ganho de potência

O núcleo da atualização reside no motor Audi 2.5 de cinco cilindros. Para elevar a potência para 592 cv — um acréscimo de 99 cv em relação à versão anterior -, a engenharia não substituiu o bloco, mas otimizou o ciclo de admissão e a gestão térmica. O pacote, denominado Factory 600, introduz um coletor de admissão ampliado, um turbocompressor recalibrado para maior pressão e um intercooler de maior capacidade.

Na prática, a solução consiste em aumentar a massa e a temperatura do ar admitido para permitir uma combustão mais vigorosa, transformando a capacidade volumétrica do motor em torque e potência efetivos. Trata-se de uma evolução incremental onde a contrapartida é a exigência de componentes de resfriamento mais robustos para sustentar o novo regime de operação.

Downforce e interface digital

Para lidar com o aumento de potência, o GT-XR incorpora o pacote aerodinâmico Evo, derivado da categoria GT2. A mudança materializa-se em um splitter dianteiro mais agressivo, a adição de canards e novas venezianas nos para-lamas. O objetivo é converter a velocidade em pressão aerodinâmica (downforce), garantindo que a estabilidade do chassi acompanhe a nova performance do motor, evitando que o veículo perca tração em curvas de alta velocidade.

No cockpit, a atualização foca na versatilidade. A introdução de uma tela de 7 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto resolve a lacuna de conectividade para quem utiliza o carro em estradas públicas, sem interferir na dinâmica de pista.

Ajustes de configuração e opcionais

Houve uma mudança na estratégia de equipamentos: a câmera de ré deixa de ser item de série para se tornar opcional, sendo substituída por espelhos retrovisores dobráveis clássicos. A medida reduz o custo da configuração base, transferindo a decisão do componente para o cliente. Como complemento acústico e de fluxo, o veículo agora oferece a opção de sistema de exaustão da empresa alemã Capristo, permitindo a personalização do ronco e a eficiência de saída dos gases sem alterar a entrega de potência do motor.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Curiosidades
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Mulher
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Mais populares
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas

A estrutura óssea da espécie funciona como um biomaterial complexo que dissipa impactos de mordidas, sendo uma adaptação direta à pressão seletiva de predadores nativos.

Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
Camisetas e jeans podem se tornar: tapetes artesanais para sua casa de forma simples
O juiz do caso Maduro faleceu: o que acontecerá às acusações contra o líder venezuelano?
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer Ksenia Semenova Apenas um quinto compareceu: futuro político da Bulgária adiado para novembro Creator África deixa de ser mina barata: União Africana cobra industrialização imediata em Moscovo Anastasiya Zhukova
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Salgados de repolho com lavash: o controle da umidade impede que o pão se desmanche na fritura
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
últimos materiais
Kate Middleton visita salão em Chelsea para renovação da cor dos fios
Principais causas de morte em cães e estratégias de prevenção por idade
A ditadura da etiqueta esconde um erro grave: o detalhe técnico ignorado pela maioria das mulheres
Rolinhos de requeijão com casca de açúcar dupla
Piercing para mulheres acima dos 40: limites biológicos e seleção de materiais
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Dinâmica do sono e comportamento canino durante a ausência de oito horas
BCE mantém taxa de depósito em 2,5% perante subida da inflação e fragilidade económica
Tela de cristal com bases de garrafa: brilho e limites térmicos
Metade dos adultos trabalhadores em Portugal vivem em pobreza monetária
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.