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Novo Audi RS5 2027 destaca equilíbrio entre superesportivos no COTA

Carros

Na pista do Circuit of the Americas, durante a programação Pirelli Hot Lap no contexto do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1, o novo Audi RS5 de 2027 demonstrou comportamento consistente nas curvas. Ao volante, estava Kerry Schrier, pilota profissional com uma vitória nas 24 Horas de Nürburgring em 2021 e pódios no Lamborghini Super Trofeo e no ADAC GT Masters. Mesmo com a presença de superesportivos mais rápidos, como Mercedes, McLaren e Ferrari, o Audi evidenciou alta dirigibilidade e acessibilidade de uso.

Audi RS 5
Photo: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi RS 5

A arquitetura técnica do veículo sustenta-se em um sistema híbrido complexo. A base é um motor V6 de 2,9 litros com dois turbocompressores, complementado por um motor elétrico montado no eixo traseiro e por uma bateria de íons de lítio com capacidade de 22 kWh, posicionada sob o assoalho. O conjunto entrega 630 cv de potência total e um torque de 830 Nm, enquanto o sistema de tração integral quattro garante a estabilidade na transferência de força para o asfalto, permitindo ao carro atravessar as chicane de COTA sem perda de aderência.

Comportamento e contexto comparativo

Entre os veículos de pista em circulação, o Audi RS5 foi destacado como a opção mais equilibrada. Embora os superesportivos o superassem nas retas, suas vantagens se manifestaram na previsibilidade das reações e na ergonomia do habitáculo, que conta com quatro portas. Joel Feder, colega do autor da matéria, descreveu o carro em uma revisão detalhada como "pesado, complexo, mas de certa forma magnífico”. A observação das manobras de Schrier confirma que a construção permite ao veículo manter a estabilidade sob altas cargas, apesar do peso considerável do conjunto motriz.

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Author`s name Petr Ermilin
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