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Porsche mantém produção na Europa e absorve 500 milhões de euros em tarifas

Carros

A Porsche decidiu manter a totalidade de sua base produtiva na Europa, descartando a construção de uma fábrica nos Estados Unidos, mesmo diante da imposição de tarifas de importação de 15%. A decisão, confirmada pelo diretor financeiro Jochen Brückner, contrasta com a estratégia da Audi, que investiu US$ 4 bilhões em uma unidade na Geórgia para mitigar a dependência de importações.

Porsche Cayenne
Photo: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Porsche Cayenne

Para a Porsche, a escala de produção é o fator determinante. A empresa avalia que a localização da montagem em solo americano não eliminaria os custos operacionais, pois a marca dependeria da importação de motores e componentes críticos de sua cadeia de suprimentos europeia. Em modelos de baixa intensidade produtiva, o custo logístico de dividir a produção entre dois continentes superaria a economia gerada pela isenção das tarifas.

Impacto financeiro e a lógica de escala

A estratégia de absorver as tarifas como parte do modelo de negócio reflete-se nos números da companhia. No primeiro semestre de 2025 (com base em dados de nove meses até setembro), os gastos da Porsche com impostos de importação somaram cerca de 500 milhões de euros. Para 2026, a projeção é de gastos na casa das "centenas de milhões" de euros.

Apesar disso, a marca registrou uma recuperação no lucro operacional no terceiro trimestre, atingindo 387 milhões de euros, revertendo um prejuízo de 967 milhões de euros no mesmo período do ano anterior. No entanto, o cenário global apresenta desafios: a receita trimestral caiu 7,5%, para 8 bilhões de euros, e as entregas totais nos primeiros nove meses recuaram 16%, totalizando 178.532 unidades, impactadas principalmente pela queda nas vendas na China.

Divergência estratégica no Grupo Volkswagen

A diferença entre as marcas do Grupo Volkswagen reside no volume e no tipo de produto. Enquanto a Porsche opera com veículos especializados de menor volume, a Audi foca em escala. A nova planta da Audi no Middle Georgia Megasite terá capacidade para produzir 200 mil SUVs por ano até 2031, gerando 4.500 empregos.

Para a Audi, que enfrenta perdas anuais próximas a 1 bilhão de euros em tarifas sobre importações da Europa e do México, a localização fabril é a única via para reduzir a vulnerabilidade financeira. Para a Porsche, o investimento em infraestrutura nos EUA não se provou economicamente viável frente à rigidez de sua cadeia de fornecimento europeia.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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