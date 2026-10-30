SUVs elétricos rivais: duelo entre BMW iX3 e Mercedes GLC400 define o mais equilibrado

A comparação entre o BMW iX3 e o Mercedes-Benz GLC400, publicada na Car and Driver, revela que a disputa entre as marcas vai além da simples rivalidade de nomes. Ambos os modelos estão construídos sobre plataformas inéditas: o iX3 é o primeiro representante da família Neue Klasse, que servirá de base para o futuro sedã i3, enquanto o GLC400 incorpora as tecnologias recentes da Mercedes, incluindo aprendizados do conceito EQXX e do elétrico CLA. Essa diferença arquitetônica se reflete diretamente no comportamento dos veículos em estrada.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW iX3

Embora os preços de partida sejam próximos — US$ 62.850 para o BMW e US$ 64.950 para o Mercedes -, as configurações testadas alteram significativamente a realidade financeira. O iX3 50 xDrive avaliado custou US$ 75.050, enquanto o GLC400, equipado com o pacote Pinnacle Plus, atingiu US$ 84.975. Essa diferença de custo justifica-se pelo nível de acabamento e pelas tecnologias de conforto disponíveis em cada versão.

Dinâmica e resposta física

Na avaliação de desempenho, os dois veículos possuem tração integral com dois motores elétricos, mas diferem na potência e na arquitetura de transmissão. O BMW entrega 463 cv e 476 Nm de torque, enquanto o Mercedes oferece 483 cv e 590 Nm. Um detalhe técnico crucial é a presença de uma caixa de duas marchas no motor traseiro do GLC400, otimizada para eficiência em altas velocidades. Embora o Mercedes seja mais pesado (2.542 kg contra 2.352 kg do BMW), ele supera o rival no 0 a 96 km/h: 3,7 segundos contra 4,3 segundos. A vantagem da Mercedes persiste nos intervalos de 8 a 96 km/h e de 48 a 80 km/h, mas o BMW recupera terreno e é mais ágil entre 80 e 112 km/h, demonstrando maior vigor em acelerações mais altas.

Em relação à autonomia, ambos os carros percorreram 531 km em ciclo misto durante os testes. Para o Mercedes, esse é um resultado excelente considerando a estimativa oficial de 563 km. Já para o BMW, que usa rodas de 22 polegadas e tem uma estimativa de 630 km, o desempenho abaixo do potencial foi notado. A velocidade de recarga é comparável, com picos médios superiores a 180 kW, atingindo 389 kW no BMW e 350 kW no Mercedes. Os freios também mostram desempenho equivalente: 49 metros para parar de 112 km/h no Mercedes e 49,7 metros no BMW.

Comportamento em estrada e conforto

As diferenças mais marcantes surgem na qualidade de rodagem e na direção. O BMW iX3, equipado com suspensão passiva e rodas de 22 polegadas, apresentou um comportamento excessivamente duro em pisos irregulares, sofrendo com vibrações verticais intensas. A direção foi descrita como menos precisa, embora o pedal do acelerador e a resposta geral do veículo tenham inspirado mais confiança aos testadores. Em contrapartida, o Mercedes GLC400, especialmente com o pacote Agility Comfort (que inclui molas pneumáticas, amortecedores adaptativos e direção na roda traseira por US$ 2.900), proporcionou uma condução muito mais suave. Em asfalto perfeito, o Mercedes pode parecer levemente 'mole', mas o modo Sport corrige a sensação de estabilidade rapidamente.

O silêncio é outro ponto onde o Mercedes se destaca. A 112 km/h, o GLC400 é 1 decibel (3 sone) mais silencioso que o BMW, e os ruídos de batimento da estrada mal penetram na cabine. O interior do BMW divide opiniões: a tela paralelogramática gigante e o painel de instrumentos que atravessa todo o para-brisa agradaram a metade dos avaliadores, enquanto os outros consideraram o design excessivamente estranho. A Mercedes também oferece uma tela Hyperscreen que ocupa toda a largura do painel, mas sua superfície plana é muito sensível a marcas de dedo, e a 'excessiva tela' da central pode ser vista como desnecessária, mesmo que o sistema seja intuitivo. No fim das contas, a Car and Driver concluiu que o Mercedes-Benz GLC400 é a escolha mais equilibrada para o uso diário, oferecendo o melhor conjunto de dirigibilidade, silêncio e conforto, enquanto o BMW é superior apenas em cenários de condução esportiva.