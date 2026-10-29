TENET implementa sistema Torque-on-Demand em quatro modelos da linha

A fabricante russa TENET atualizou a dinâmica de tração de quatro de seus modelos — T4L, T7, T8 e o topo de linha T9 — ao implementar o sistema Torque-on-Demand. A solução substitui a tração integral constante por uma gestão eletrônica que decide, em tempo real, a distribuição de força entre os eixos para equilibrar a aderência necessária e o consumo de combustível.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина в автосалоне

A lógica da embreagem eletromecânica

O núcleo da atualização é uma embreagem eletromecânica compacta. O veículo opera prioritariamente com tração dianteira; a força é enviada ao eixo traseiro apenas quando sensores detectam a perda de tração nas rodas frontais. Essa transição ocorre em frações de segundo, permitindo que o carro recupere a estabilidade em acelerações bruscas em pistas molhadas ou consiga tração em subidas com gelo, sem o arrasto mecânico e o gasto energético de um sistema 4x4 permanente.

Modos de condução e a resposta ao terreno

A mudança na transmissão permitiu a expansão dos mapas de condução. Enquanto as versões dianteiras limitam-se aos modos "Eco", "Standard" e "Sport", as variantes AWD dos modelos T4L, T7 e T8 agora incluem predefinições específicas para "Neve", "Lama" e um modo "4x4", que força a ativação do sistema de tração integral.

No T9, a engenharia adicionou o modo "Areia". Esta configuração é fundamental para solos instáveis, onde o excesso de torque pode causar o enterramento das rodas, exigindo um controle mais preciso da entrega de potência para manter a flutuação e o deslocamento do veículo.

Sincronia entre tração e controle de tração

A eficácia do Torque-on-Demand depende da integração com o sistema antitrabas (antipatinagem). Quando a eletrônica identifica a patinação, ela não apenas redistribui a força para as rodas com maior aderência, mas também atua diretamente no motor, restringindo a abertura da borboleta do acelerador para limitar o torque excessivo.

Essa contrapartida eletrônica remove a necessidade de modulação manual do acelerador pelo condutor, transformando a resposta do crossover em algo previsível e minimizando o risco de derrapagens, especialmente em condições climáticas adversas.