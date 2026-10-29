Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

TENET implementa sistema Torque-on-Demand em quatro modelos da linha

Carros

A fabricante russa TENET atualizou a dinâmica de tração de quatro de seus modelos — T4L, T7, T8 e o topo de linha T9 — ao implementar o sistema Torque-on-Demand. A solução substitui a tração integral constante por uma gestão eletrônica que decide, em tempo real, a distribuição de força entre os eixos para equilibrar a aderência necessária e o consumo de combustível.

Машина в автосалоне
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина в автосалоне

A lógica da embreagem eletromecânica

O núcleo da atualização é uma embreagem eletromecânica compacta. O veículo opera prioritariamente com tração dianteira; a força é enviada ao eixo traseiro apenas quando sensores detectam a perda de tração nas rodas frontais. Essa transição ocorre em frações de segundo, permitindo que o carro recupere a estabilidade em acelerações bruscas em pistas molhadas ou consiga tração em subidas com gelo, sem o arrasto mecânico e o gasto energético de um sistema 4x4 permanente.

Modos de condução e a resposta ao terreno

A mudança na transmissão permitiu a expansão dos mapas de condução. Enquanto as versões dianteiras limitam-se aos modos "Eco", "Standard" e "Sport", as variantes AWD dos modelos T4L, T7 e T8 agora incluem predefinições específicas para "Neve", "Lama" e um modo "4x4", que força a ativação do sistema de tração integral.

No T9, a engenharia adicionou o modo "Areia". Esta configuração é fundamental para solos instáveis, onde o excesso de torque pode causar o enterramento das rodas, exigindo um controle mais preciso da entrega de potência para manter a flutuação e o deslocamento do veículo.

Sincronia entre tração e controle de tração

A eficácia do Torque-on-Demand depende da integração com o sistema antitrabas (antipatinagem). Quando a eletrônica identifica a patinação, ela não apenas redistribui a força para as rodas com maior aderência, mas também atua diretamente no motor, restringindo a abertura da borboleta do acelerador para limitar o torque excessivo.

Essa contrapartida eletrônica remove a necessidade de modulação manual do acelerador pelo condutor, transformando a resposta do crossover em algo previsível e minimizando o risco de derrapagens, especialmente em condições climáticas adversas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Animais
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Azeite de nozes defumadas finaliza costeletas de cordeiro e abobrinha em 35 minutos
Receitas e Culinária
Azeite de nozes defumadas finaliza costeletas de cordeiro e abobrinha em 35 minutos
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Jardinagem
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Mais populares
Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias

A concentração de sal atingiu 16 промилле, a marca mais alta em 150 anos, eliminando a barreira natural que restringia espécies do Mar Negro.

Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Anne Hathaway exibiu sua manicure rubi: como reproduzi-la em casa
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
O juiz do caso Maduro faleceu: o que acontecerá às acusações contra o líder venezuelano? Evgenia Rumyantseva Governo da Noruega nega relato do Financial Times sobre conversa com Vladimir Putin Dmitriy Sokolov Confirmada adaptação de Harry Potter: fãs esperam surpresas na CCXP26 Olesya Kireeva
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Camisetas e jeans podem se tornar: tapetes artesanais para sua casa de forma simples
Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo
Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo
últimos materiais
TENET implementa sistema Torque-on-Demand em quatro modelos da linha
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Opções de correção para a queda das sobrancelhas: injetáveis e cirúrgicos
Agentes da PSP e GNR marcham em Lisboa para exigir cumprimento de acordos ao Governo
Peru instala sistema de monitoramento de rios para alertas de evacuação
Democratas pedem explicações ao governo sobre entrada de Flávio Bolsonaro nos EUA
Banco de Moçambique traça horizonte complexo: a instabilidade externa dita o rumo de 2027
O juiz do caso Maduro faleceu: o que acontecerá às acusações contra o líder venezuelano?
Toyota Highlander 4ª geração: a aposta na ergonomia física e na simplicidade em vez de telas gigantes
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.