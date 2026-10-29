Toyota Highlander 4ª geração: a aposta na ergonomia física e na simplicidade em vez de telas gigantes

Em um mercado que prioriza o número de telas e a complexidade dos sistemas híbridos, a Toyota Highlander da quarta geração se destaca por uma proposta mais contida: foco na confiabilidade e na facilidade de uso. Um teste realizado pela publicação Autonews analisou o comportamento do SUV, ressaltando como características tradicionais podem ser um argumento de venda relevante para o consumidor brasileiro.

Photo: commons.wikimedia by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Highlander XU70 Hybrid

A estética do veículo evita excessos futuristas, dispensando faixas de LED finas e entradas de ar exageradas. O design segue linhas suaves de um veículo familiar, com proteções plásticas nas caixas de roda e no para-choque. Esses elementos funcionam não apenas como detalhe visual, mas como barreira contra amassados em trajetos de terra ou terrenos irregulares, fator que contribui para manter a aparência atualizada ao longo de anos, diferentemente de modelos que envelhecem rapidamente por design.

Interior centrado na ergonomia

O valor percebido na cabine reside na usabilidade. Enquanto concorrentes integram o controle de climatização e outros sistemas em telas de toque, a Highlander preserva botões físicos e alavanca tradicional de câmbio. Essa abordagem permite o acionamento de funções "no escuro", reduzindo a distração do motorista.

A ergonomia abrange também o armazenamento, com porta-luvas profundas e nichos frontais organizados, e os bancos, que possuem apoio lateral e assento longo, fatores que minimizam a fadiga em viagens prolongadas. No entanto, há divergências conforme a versão: modelos destinados ao mercado chinês, que chegam ao Brasil, utilizam uma tela de 15,6 polegadas que substituiu os controles físicos do ar-condicionado. Esses painéis, segundo relatos, ainda apresentam limitações no suporte ao idioma local, exigindo adaptação do usuário ou atualizações de software.

Espaço para a família

Embora seja classificada como veículo de sete lugares, a configuração do terceiro banco deve ser vista com cautela. O segundo row oferece ampla versatilidade, com ajuste de inclinação e deslizamento. Já a "terceira fileira" atende melhor a crianças; para adultos acima de 1,70 m, o espaço é apertado.

Com todos os bancos em uso, a capacidade do porta-malas é de 454 litros. Ao rebaixar o terceiro assento, o volume aumenta significativamente, transformando o SUV em uma solução prática para o transporte de cargas maiores.

Desempenho e conforto

Em termos mecânicos, a unidade testada é equipada com um motor turbocomprimido de 2,0 litros, com 248 cv, acoplado a um câmbio automático de oito marchas. Essa combinação é descrita como previsível: a transmissão opera suavemente no trânsito urbano, enquanto o motor oferece potência suficiente para ultrapassagens seguras em rodovias.

A suspensão é calibrada para o conforto, absorvendo bem as irregularidades do asfalto. A contrapartida dessa maciez é a presença de inclinações laterais em curvas fechadas. O veículo não é projetado para condução esportiva agressiva, mas sim para o transporte confortável de passageiros.

Com altura livre do solo de 202 mm e tração integral, a Highlander lida bem com pátios nevados ou estradas de chão, embora sua vocação permaneça nas superfícies pavimentadas, não sendo indicada para trilhas severas.

Com um preço na faixa de 5,5 milhões de rublos (moeda original da fonte de referência), o carro oferece materiais de acabamento de qualidade, alto nível de segurança passiva e uma reputação de valorização no mercado de usados que continua sendo um ativo importante para o comprador.